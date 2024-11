Els cosins del rei emèrit també van tractar d’impedir el pas per la seua finca a un equip de voluntaris de la DANA

Voluntaris arribats de Sevilla per a ajudar els veïns de la zona del llogaret d’El Reatillo, situat entre els municipis de Requena, Setaigües i Xera i molt prop de la finca de la marquesa María de Borbó i de Rojas, denuncien les traves que es van trobar per part de la propietat del vedat privat de caça per a accedir al lloc. El pont que comunicava el llogaret, format per una desena de cases, amb l’exterior ha quedat molt afectat per la catastròfica DANA i l’empresa propietària de la finca va remetre una carta als consistoris de la zona, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i a la Conselleria d’Agricultura, Aigües, Ramaderia i Pesca queixant-se que els veïns del llogaret accediren a la seua propietat per no poder creuar pel pas habitual.

L’Associació de Veïns d’El Reatillo va lamentar dimecres en un comunicat l’actitud dels amos de la finca i va desmentir algunes afirmacions de la missiva, firmada pel marqués Ramón José de la Cierva García-Bermúdez, marit de María de Borbó i de Rojas.

Ignacio Martínez, president de l’associació sevillana Raids Solidarios, assegura que tres vehicles 4x4 de voluntaris de l’entitat es van topar el 6 de novembre passat amb traves per part de la propietat de la finca. “Abans d’arribar al pont derruït, ja ens van parar els guardes de la finca en la carretera que porta al pont per a comunicar-nos que no podíem accedir-hi, ja que el pont estava derruït i que només es podria arribar-hi per la finca privada i que era millor que no continuarem, cosa a què els vam contestar que arribaríem al pont per a estudiar alguna possibilitat de pas”, relata Martínez.

El grup reduït de voluntaris es va desplaçar des de Sevilla amb tres vehicles 4x4 fins a Requena, on van deixar en mans de la Creu Roja el material que havien portat en solidaritat amb els afectats. Es tracta d’una associació que, a més d’organitzar viatges solidaris amb els seus jeeps al nord d’Àfrica, s’encarrega cada any de transportar les carrosses de la cavalcada dels Reis a Sevilla. Després de descarregar a Requena, van acudir en els seus tres vehicles al llogaret d’El Reatillo per a col·laborar en faenes de neteja i desenrunament.

“Vam deixar els vehicles aparcats i, entre veïns del llogaret i nosaltres, vam fer un petit pas per a vianants col·locant algunes pedres i una corda de seguretat per a poder accedir caminant fins al llogaret i poder fer faenes de neteja a les cases més afectades”, afirma el president de l’associació. Vam comprovar que és fàcil l’accés en 4x4 al llogaret, però, efectivament, passant a la finca privada i recorrent uns 500 metres per una pista en mal estat de la finca“, detalla Ignacio Martínez.

Vehicles de la Guàrdia Civil es van personar en la zona. Els agents de l’institut armat van acudir a la zona per si els veïns necessitaven medicines o aliments i els van oferir eixir del llogaret “si calia”, segons el comunicat de l’associació veïnal. “També ens van dir que, si podíem continuar, ací era on millor estaríem, sempre que pogueren facilitar-nos un accés, ja que era el nostre habitatge habitual. Entenien perfectament que volguérem quedar-nos a casa nostra si era possible, tractant de netejar el fang i anar arreglant a poc a poc els desperfectes”, afirma el comunicat de l’Associació de Veïns d’El Reatillo.

Els voluntaris arribats des de Sevilla van tractar en tot moment d’accedir al llogaret evitant les traves dels propietaris de la finca. “Vam anar de nou al pont a esperar que arribaren, quan van arribar [els agents de la Guàrdia Civil] els acompanyaven en el mateix vehicle els guardes de la finca i, amb el mateix argumentari que hem vist en la carta del propietari de la finca, [van dir que] no tenim la seua autorització”, explica Martínez.

“En aquest moment”, continua el president de l’associació sevillana, “ens comenten que hi ha camins alternatius per a accedir al llogaret, ens acompanyen fins a una cruïlla de la carretera i ens indiquen el recorregut a seguir”. No obstant això, després de recórrer les pistes, van comprovar que “cap de les tres alternatives era practicable, són camins que deuen estar decennis sense usar-se, totalment trencats i coberts en la seua gran part de vegetació, a més dels corriments de terra que han provocat les pluges”. “Igualment”, afig, “si tingueren accés ens hauria obligat a travessar el riu, ja que el llogaret està situat en la ribera de davant”.

“Vam passar quasi tot el dia buscant els camins i els passos que ens van indicar els guardes i la Guàrdia Civil. Per la qual cosa vam decidir tornar, deixar aparcats els nostres cotxes (evitant conflictes amb la propietat de la finca) i creuar caminant”, afirma Ignacio Martínez.

En aquest moment hi havia en el llogaret, almenys, quatre efectius de la Guàrdia Reial, unitat desplegada en localitats com Xiva, Utiel, Picanya, Requena i Bunyol i amb el post de comandament situat a Montcada. La Guàrdia Reial desplega diàriament el seu personal cap a les diferents localitats per a iniciar les tasques assignades per la Unitat Militar d’Emergències (UME) en matèria de desenrunament, neteja i sanejament de vials, desallotjament d’estris en habitatges i garatges, retirada de vehicles de la via pública i vigilància nocturna.

Fonts veïnals sostenen que la presència dels efectius de la Guàrdia Reial va ser casual i deslliguen la seua aparició en la zona de la finca dels parents del rei emèrit. Els militars de la Guàrdia Reial van col·laborar amb els veïns en les tasques més prioritàries, tal com mostren les fotografies d’aquella jornada del 6 de novembre passat. L’endemà, segons va informar la Guàrdia Reial, es va produir el primer relleu dels seus efectius, que fins i tot van ser incrementats (inicialment eren 195). Ni la Casa Reial ni la mateixa Guàrdia Reial han contestat les preguntes d’aquest diari.

La tornada a Sevilla amb “gust agredolç”

En arribar al llogaret d’El Reatillo, “també ens comuniquen que la mateixa Guàrdia Reial ha hagut d’emplenar la rasa que impedeix el pas a la carretera des de la finca a la carretera d’accés i, en tornar, per a poder eixir, han obert la barrera que els impedia el pas a la finca”. A última hora d’aquella jornada, un dels voluntaris de l’associació no es trobava gens bé i els seus companys van accedir per a “rescatar-lo” i portar-ho a un hotel de Requena.

La següent jornada, el 7 de novembre passat, van acudir de nou a la zona i van creuar “caminant carregats amb tots els elements necessaris per a continuar amb les faenes de neteja i tall de vegetació”. La carta firmada per l’administrador únic de Borcier SA (empresa propietària de la finca), el marqués Ramón José de la Cierva García-Bermúdez, marit de María de Borbó i de Rojas, porta data de 7 de novembre. L’Associació de Veïns d’El Reatillo va criticar dimecres en un comunicat el paper “patètic” i “altament insolidari” dels marquesos propietaris de la finca, de quasi 2.000 hectàrees.

El president de l’associació Raids Solidarios també considera “totalment increïble” l’actitud de la propietat de la finca, que, “tot i conéixer les circumstàncies, impedisca el pas al llogaret d’El Reatillo, per una pista, en mal estat, que discorre pel límit de la finca”.

“Hem tornat [a Sevilla] amb gust agredolç, sense entendre l’actitud d’algunes persones”, conclou el president de l’entitat solidària.