Els guàrdies civils van salvar “un nombre incalculable de vides” en la residència de majors incendiada a Montcada

Uns quants uniformats de la Guàrdia Civil van ser els primers a arribar a la residència de Montcada (l’Horta Nord) incendiada el 18 de gener de 2022. A pesar que van morir sis residents, els agents de l’institut armat “van aconseguir salvar un nombre incalculable de vides” en un rescat èpic dels ancians, “molts d’ells amb mobilitat reduïda”, segons l’informe de concessió de la Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil, amb distintiu roig.

L’informe del Consell Superior de la Guàrdia Civil relata el paper dels uniformats: “Van accedir a la zona de l’incendi sense cap mitjà de respiració, amb abundància de fum i amb acció directa de la calor de les flames”. Amb perill evident per a les seues vides, van formar una cadena per a evacuar els ancians: “Cada vegada que es procedia a l’evacuació d’un dels residents, els agents havien de prendre una glopada d’aire fresc abans de tornar a entrar per a evacuar al següent”. “Aquesta operació van haver de repetir-la diverses vegades, i algun dels residents va arribar a morir en mans dels agents mentre era traslladat”, afig l’informe.

Els uniformats van demostrar un “extraordinari valor personal”, a més d’“iniciativa i serenitat davant el perill”. L’incendi es va originar en l’ala de grans dependents de la residència, situada al carrer Major de Montcada, per una fallada elèctrica. Davant el “fum dens i molt negre” que impedia respirar, els agents de les primeres patrulles van haver de reptar per terra: “Mancaven d’equips de protecció i alguns guàrdies com a màxim disposaven d’una màscara Covid”.

Els guàrdies s’hi van jugar la pell “a pit descobert”, tal com va dir la filla d’una de les internes rescatada. El relat de l’actuació figura en una sentència del Jutjat Central Contenciós Administratiu número 6 de l’Audiència Nacional que ha obligat el Ministeri de l’Interior a elevar la distinció a un dels guàrdies del distintiu blanc al roig (aquest últim suposa una medalla pensionada amb un increment del salari de manera vitalícia). Dues sentències més, referides a sengles guàrdies que van participar en el rescat, també han avalat la concessió de la màxima distinció.

Una actuació “d’enorme valor”

Els tres agents, representats pel lletrat Antonio Suárez-Valdés, van recórrer contra la decisió d’atorgar-los la Creu de l’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil, amb distintiu blanc, a diferència d’altres companys que van obtindre el distintiu roig.

Van entrar en una “zona inaccessible, sense cap mitjà de respiració” per rescatar els ancians atrapats, “tot això amb greu menyspreu de la seua integritat física davant la salvaguarda de les persones que necessitaven auxili immediatament”. Va ser una actuació “d’enorme valor i iniciativa” i d’una manera “altament professional en un servei de manifesta importància”, amb un risc “ineludible de perdre la vida”.

L’Advocacia de l’Estat va demanar la desestimació del recurs per considerar que els guàrdies condecorats amb el distintiu roig van ser “objecte d’assistència mèdica”, un “signe evident” de la seua “exposició al risc”. L’Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil premia les conductes d’“extraordinari relleu que redunden en prestigi del cos i interés de la pàtria”.

Les sentències estimen els recursos per considerar que “s’ha vulnerat el dret fonamental a la igualtat de tracte”. Així doncs, els agents mereixen també el distintiu roig.