Els jutjats deneguen mesuraments d’aire en el port de València com a prova dels efectes nocius de la terminal de creuers

El 10 de novembre passat, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar sense informes ambientals el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, al dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària i tant el representant de la vicepresidència de la Generalitat en mans de Compromís, Iván Castañón, com l’alcalde de València, Joan Ribó, van votar en contra.

El trasllat de la terminal ve propiciat pels canvis introduïts en el polèmic projecte d’ampliació nord i, per tant, no han sigut avaluats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, qüestionada ara per una suspensió cautelar del TSJ de Madrid. A més, com va avançar en exclusiva elDiario.es, la multinacional que opta a construir la nova terminal de contenidors ha sol·licitat a l’APV una concessió per a gestionar una altra estació de creuers addicional a què es va adjudicar Baleària.

En aquest context, Acció Ecologista-Agró, en nom de la Comissió Ciutat-Port, va recórrer davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana (TSJCV) l’adjudicació de la infraestructura a la naviliera valenciana i va sol·licitar la suspensió cautelar del projecte, cosa que va rebutjar el jutjat.

En la seua demanda, l’organització posa en relleu que la mateixa Baleària com a adjudicatària reconeix “impactes significatius” per l’emissió de gasos dels vaixells. Per a demostrar-ho, va sol·licitar “un dictamen pericial de l’Institut d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua (Idaea) pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) amb l’objectiu que emeta un informe en què estime l’impacte de la qualitat de l’aire al barri de Natzaret i l’entorn sud de la ciutat en contacte amb el port, per als escenaris següents d’emissions a l’atmosfera: escenari actual amb la terminal de creuers al nord, sobre un dic de recer de l’ampliació del port que guanya terreny sobre la làmina d’aigua marina, a distància de la ciutat; escenari futur, després de l’ampliació del port i la construcció de la nova terminal de passatgers, en fase d’explotació”.

No obstant això, la secció 5 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha denegat la petició “per no considerar aquest Tribunal que puga esclarir els fets controvertits, i s’estima, a més, la seua no necessitat, seguint criteris d’eficàcia processal, a la vista de la resta dels mitjans probatoris proposats i admesos”.

Acció Ecologista-Agró va recórrer contra aquesta denegació en considerar aquests mesuraments imprescindibles per a provar el tema de fons, és a dir, que la ubicació de la terminal al costat del nucli urbà afectarà negativament els veïns de Natzaret i els voltants per l’augment de les emissions procedents dels vaixells. No obstant això, novament el jutjat ha tombat la petició de la prova pericial.

I tot això malgrat que la documentació ambiental inclosa per la pròpia *Baleària en la seua oferta assenyala l’existència de dotze activitats vinculades a la terminal generadores de contaminació atmosfèrica (fonts de contaminació). A més, en la taula es qualifiquen de “significatius” els impactes de contaminació atmosfèrica que produeix el consum de combustible de vaixells, l’emissió de gasos de combustió de vaixells, el transport de mercaderies rodades i el transport de combustible i pertrets per al vaixell.