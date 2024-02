Els liquidadors fixen entre juny i juliol el tancament definitiu de l’òrgan gestor de la Marina de València

La liquidació del Consorci València 2007, òrgan gestor de la Marina integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), ja té una data estimada per al tancament definitiu.

Dimecres es va celebrar el consell rector en què es va parlar entre juny i juliol com a possibles dates per a fer efectiva la liquidació definitiva. Així ho van traslladar els membres de l’organisme als representants dels 13 empleats en risc d’acomiadament arran de la privatització de l’espai que van sol·licitar la seua reubicació.

Els membres del consell rector es van comprometre a estudiar aquesta possibilitat, encara que van advertir que no està prevista la creació d’un nou organisme de gestió entre les tres administracions que substituïsca el Consorci per a la zona de la Marina de València que quedarà sense privatitzar, i passarà a ser gestionat directament per l’Ajuntament.

Com va informar aquest diari, entre els afectats hi ha enginyers, arquitectes i advocats, que van acudir a la convocatòria d’ocupació pública des de diferents punts d’Espanya amb motiu de la Copa de l’Amèrica i a qui ara, amb una mitjana d’edat entre 55 i 57 anys i amb una experiència dilatada en la gestió, no sols en l’organització de la Copa de l’Amèrica, sinó en tots els esdeveniments que s’han desenvolupat des de llavors en la Marina de València, es poden a quedar al carrer.

El 5 de desembre passat després de la reunió del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) es va aprovar la privatització d’un 47% de la Marina de València amb el beneplàcit de l’alcaldessa, María José Catalá. En primera instància, l’APV i, en segona, l’empresa que entre a gestionar l’espai, assumiran 13 empleats més relacionats amb la gestió nàutica i els amarraments.

Fins ara, era el Consorci València 2007 l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives, així com la resta dels terrenys, les instal·lacions i les activitats, de manera que es garantia una gestió unitària de tot l’entorn, cosa que es trencarà amb aquest concurs.

El Consorci continua embolicat en un embull jurídic i en procés de liquidació des que el novembre de 2021 la representació de l’executiu central va decidir abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens. L’eixida d’un dels socis del Consorci va obligar a iniciar-ne la liquidació, però finalment va quedar paralitzada fins que s’arribara a un acord definitiu per a la creació d’un nou ens gestor que, pel que sembla, finalment no es produirà.