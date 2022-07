Els socialistes amaguen de desmarcar-se del pacte amb Compromís i Unides Podem per a implantar la taxa turística a la Comunitat Valenciana

La política sempre necessita una mica de conflicte i, encetat l’any preelectoral, els socis del Govern de coalició accentuen les diferències. Encara que siga amb el silenci o l’ambigüitat. Els socialistes valencians eviten pronunciar-se sobre la proposta de taxa turística, un acord que van subscriure l’any passat amb Compromís i Unides Podem en el marc del debat pressupostari, amb l’objectiu que entrara en vigor el 2024.

Els partits del Pacte del Botànic han acordat dimarts que la tramitació de la proposició de llei, un dels temes més polèmics entre els socis del Govern valencià, es debata dijous que ve, 14 de juliol, en l’últim ple ordinari fins a setembre. El PSPV, Compromís i Unides Podem van acordar el desembre passat iniciar un diàleg amb el sector que es materialitzaria en una proposició de llei per deixar a punt les bases de l’impost a les estades turístiques, amb la idea que s’aplicara en la pròxima legislatura en els municipis que ho decidisquen així.

Amb el registre del text, l’abril passat, els socis del Pacte del Botànic semblava que havien tancat una fissura. Però dimarts la branca socialista deixava en l’aire el seu vot a la proposta, a penes una setmana després que el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, diguera per enèsima vegada que està en contra del gravamen i es fotografiara amb la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, amb un cartell contra la taxa.

La portaveu del PSPV en les Corts, Ana Barceló, assegurava dimarts que “no hi ha un compromís” del seu partit per a aprovar la proposta, sinó perquè es debatera en el ple de les Corts. Barceló, preguntada diverses vegades després de la Junta de Portaveus, remetia a una reunió sol·licitada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre el tema, encara que tampoc ha confirmat si el seu plantejament resultarà determinant en el vot. “No m’aventure” a manifestar el sentit de la votació, concloïa la portaveu socialista, que mantindrà la postura del seu grup en secret fins al ple en què es debata l’admissió a tràmit.

També manté silenci la Conselleria d’Hisenda, dirigida per Arcadi España, que no ha emés l’habitual criteri del Consell sobre la proposició de llei. La cosa més habitual sol ser que les propostes legislatives vinguen acompanyades d’un informe que manifesta l’opinió de l’executiu sobre una norma. El termini per a emetre el criteri va concloure a mitjan maig i des d’Hisenda apunten que no és la primera vegada que passa, sense donar-li més importància.

En la mateixa línia s’expressen els representants d’Unides Podem, que lleven ferro a l’assumpte i consideren que els terminis de tramitació són els previstos. El responsable d’Hisenda d’Unides Podem, el diputat Ferran Martínez, donava caràcter de normalitat a la falta de criteri del Consell sobre la proposta i apuntava que el termini va véncer coincidint amb el canvi de carteres en Hisenda, quan Vicent Soler va deixar l’executiu autonòmic i va passar el testimoni a Arcadi España.

De la seua banda, Compromís recorda que hi ha uns acords “ben clars” que els socialistes van signar. La portaveu dels valencianistes, Papi Robles, assegura que “no preveu” que els socialistes tomben la tramitació. “Tots els acords s’han signat i han avançat. No entendríem una alineació del PSPV amb les propostes de la dreta i no anar en favor del turisme valencià”, ha comentat després d’escoltar Barceló.

Serà el primer conflicte a què haurà de fer front la nova vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, que mantindrà aquesta setmana una trobada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. A la branca socialista de l’executiu no li sembla que la crisi econòmica i les conseqüències de la inflació siguen el moment de crear la taxa turística, com tampoc ho era la pandèmia, ni l’any 2019, però els valencianistes recalquen que els acords estan per a complir-se. Si els socialistes s’abstenen, els vots en contra de la dreta són prou per a tombar la tramitació.