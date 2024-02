Els ultres de Yomus, els membres del qual s’infiltren a Mestalla, amenacen el director esportiu del València CF

“Corona, bastard, cada vegada està més a prop el teu final… No ets digne d’aquest escut! La dimissió és la teua única opció! A males o a pitjors! Fora del València!”. Aquest és el missatge que acompanya el vídeo que va difondre el compte X (abans Twitter) d’Ultra Yomus, l’extinta penya vinculada a l’extrema dreta. En les imatges es veuen uns quants ultres pujant a una passarel·la per a vianants amb bengales en què van desplegar una pancarta amb la llegenda “Corona, bastard”, en al·lusió al director esportiu del València CF.

La reacció del club no es va fer esperar: “El València CF condemna públicament les amenaces del grup Ultra Yomus en les xarxes socials cap a executius del club. Totes les crítiques constructives són acceptables, però no es poden tolerar actituds violentes. Els insults i la violència en qualsevol de les seues formes no tenen cabuda en el futbol ni en la societat. El club reitera la seua ferma posició en contra dels grups ultres i radicals”, diu en un comunicat oficial.

Corona bastardo, cada vez está más cerca tu final…

No eres digno de este escudo!

La dimisión es tu unica opción!

A las malas o a las peores!

Fuera del Valencia! pic.twitter.com/zkb0eWuqew — Ultra Yomus Oficial (@ultra_yomus) 12 de febrero de 2024

Com va informar elDiario.es, una escissió de la dissolta penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats en aquesta. La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals i de la vella escola que tingueren antecedents penals, però la realitat és que altres membres continuen accedint al recinte.

Des de la penya Colla Blanc-i-Negra, que s’ha significat històricament per la lluita contra el racisme i la violència dels ultres en l’àmbit esportiu i per la seua oposició a la gestió del màxim accionista, Peter Lim, condemnen aquestes actituds dels adeptes a Yomus: “No són maneres de protestar, ara han de vendre que estan en contra de Meriton, però aquesta gent no representa l’afició del València CF, que continuarà sent crítica i pressionarà perquè Lim venga les seues accions i se’n vaja, però sense violència. Fins i tot diria que això els ha anat bé als actuals dirigents del club per a ficar tota l’oposició en el mateix sac, i no és així”, diu el seu president, Sergi Aljilés.

Sobre l’actitud del València CF amb els ultres, assegura que “encara que de cara al públic venen tolerància zero, els han donat via lliure i molts membres continuen tenint el passe i en part controlen la graderia d’animació”.

En termes similars s’han manifestat des de Llibertat València CF: “Ens desmarquem per complet, no tenim res a veure amb Yomus ni amb les seues formes. De fet, hem sigut assenyalats per ells amb la connivència del València CF. Així va ser quan des del club es va filtrar que no es podien fer recepcions a l’autobús dels jugadors per culpa de les nostres protestes i hem rebut amenaces de membres d’aquest grup”.

A més recorden que “la temporada passada, després d’una derrota a Valladolid, a l’arribada a l’aeroport de Manises, el tècnic llavors Gattuso se’n va anar directament a parlar amb un dels dirigents d’aquest grup ultra”.

Membres d’Ultra Yomus apareixen també en un vídeo que va eixir a llum en què es van proferir insults racistes a Vinícius en els voltants del Mestalla, abans del partit entre el València CF i el Reial Madrid que es va disputar el 21 de maig passat. No obstant això, malgrat estar davant dels agents de la Policia Nacional, sorprenentment l’atestat policial no arreplega autors identificats dels fets, per la qual cosa la Fiscalia va sol·licitar l’arxivament de la causa.

Des del club sempre han insistit en la seua política de tolerància zero davant qualsevol tipus d’expressió violenta, per la qual cosa a la graderia d’animació no pot accedir ningú amb antecedents o amb simbologia que incite a la violència i a l’odi, igual que tampoc es permeten càntics en aquest sentit. En aquesta línia, el València CF va expulsar per a tota la vida un aficionat que va fer la salutació nazi en l’estadi de l’Arsenal i també va expulsar tres aficionats de la graderia d’animació identificats com a autors d’insults racistes a Vinícius.