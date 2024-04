“Eren diners d'Eduardo Zaplana”: el testaferro de la trama delata el seu amic i reforça l'acusació

El testaferro confés de la trama del 'cas Erial' ha cantat la Traviata. Joaquín Barceló, amic de la infància d'Eduardo Zaplana i anomenat 'Pachano', ha delatat l'expresident de la Generalitat Valenciana. El seu testimoni apuntala l'acusació de la Fiscalia Anticorrupció, que demana 19 anys de presó per a Zaplana, i obri la porta a altres confessions dels membres de la presumpta trama corrupta. “Eren diners d'Eduardo Zaplana”, ha manifestat, contundent, en referència als diners en paradisos fiscals.

Ho va fer tot per amistat, ha assegurat. El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, li ha preguntat si va exercir de testaferro. “Era amic de confiança, em demana favors, si això es diu testaferro, val”, ha contestat Pachano.

L'interrogatori ha estat demolidor i obri un esvoranc a la defensa d'Eduardo Zaplana, principal acusat. L'exministre del PP va rebaixar el seu paper a un simple intermediari. Joaquín Barceló ha detallat el mecanisme que va fer servir la trama a Luxemburg. Zaplana li va demanar que fes de testaferro en empreses del Gran Ducat per custodiar uns “diners que no esperava d'una operació en què pràcticament no havia participat”. Es tractava, tal com va descobrir més tard, de diners que provenien de l'adjudicació de les ITV. La família Cotino va pagar a Luxemburg una presumpta comissió a la banda de Zaplana després d'haver obtingut el contracte milionari.

Zaplana “tenia més por del tema mediàtic que polític”, ha dit. L'excap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, li va dir que era una “operació transparent i lícita”, de manera que va acceptar prestar el seu nom.

'Pachano' va anar a Luxemburg amb José i Vicente Cotino, tots dos acusats en la causa, en “avió privat”, per ordre de Zaplana. Allà es va reunir amb Beatriz García Paesa, neboda del famós espia, contractada per muntar al paradís fiscal el tinglado financer. “Simplement havia de signar un paper que després no ha aparegut enlloc”.

“Vaig signar el paper i punt”

“¿Els diners eren seus?”, li ha preguntat el fiscal. “No”, ha contestat l'acusat. 'Pachano' ha insinuat que els amics de la trama el van fer servir i el van enganyar. Ell pensava que només tenia dos milions d'euros a Luxemburg. No obstant això, quan els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el van detindre li van dir que eren 6,4 milions. “Jo li vaig dir a l'agent: s'està equivocant, que són dos. Reien entre ells”, ha relatat.

Barceló també es va reunir en un restaurant de Madrid amb García Paesa i Francisco Grau, assessor fiscal de la trama, en una mena de junta general de l'empresa. “Vaig signar el paper i punt”, ha dit.

Pachano va ser una mena de 'tonto' útil. “Primer estava convençut que era absolutament lícit, vam fer consultes i era tot correcte”, ha dit. Tot i això, quan es va assabentar que els fons provenien de les ITV, l'assumpte li “fa mala olor”. “No és que veja clar que és delictiu però em mosquejo”, ha declarat. També ha assegurat que Zaplana el va presentar a l'advocat uruguaià Fernando Belhot, blanquejador confés de la trama.