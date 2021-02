Escola Valenciana demana solucions pels instituts que reclamen "més valencià" als Projectes Lingüístics de Centre

La Federació Escola Valenciana ha mostrat el seu suport al manifest 'Centres pel valencià', impulsat per més de setanta instituts de la Ribera, la Safor, l’Alcoià o la Vall d’Albaida i que reclama una major presència del valencià als Projectes Lingüístics de Centre (PLC).

Amb motiu d’aquestes reivindicacions, Escola Valenciana s’ha reunit aquesta vesprada amb Margarida Castellano, Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, per a “abordar aquest problema i aportar solucions”. L’entitat ha anunciat que “vetlarem pel compliment de la llei i per la major presència de valencià als PLCs”.

L’entitat ha insistit que “l’actual Llei de Plurilingüisme contempla la possibilitat d’aplicar mesures de promoció del valencià així com la continuitat dels programes de primària a secundària”, és per això que “Conselleria ha d’escoltar aquests centres i permetre que s’apliquen les metodologies TILC necessàries per avançar en la normalització del valencià”.

Escola Valenciana ha recordat que mentre l’ensenyament en valencià garanteixen “el total domini, tant de valencià, com de castellà, així com un domini efectiu de l’anglés”, els programes que apliquen un ensenyament majoritàriament en castellà “no garanteixen el complet domini de valencià, i obtenen pitjors resultats en anglés, la qual cosa és un greuge comparatiu”.