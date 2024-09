La escuela pública valenciana acoge el 16% de alumnado migrante por tan solo el 6% de la concertada

El 15,8% de los niños y niñas matriculados en la escuela pública en la Comunitat Valenciana son de origen migrante, mientras que en la escuela concertada solo el 6% lo es, según advierte Save The Children, que apunta que la autonomía es la cuarta con una mayor “brecha” en toda España.

La ONG ha presentado 'Por una escuela concertada inclusiva', un nuevo informe que señala que las escuelas concertadas en la Comunitat Valenciana y en España “pueden contribuir a aumentar la segregación escolar, separando a los niños y niñas más vulnerables del alumnado con más recursos”.

En este sentido, la entidad recuerda que España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que mayores diferencias existen entre escuelas públicas y concertadas en el perfil socioeconómico de su alumnado. De hecho, casi un 21% de la segregación escolar en España se explica por la desigual composición social entre escuelas concertadas y públicas. Este mismo porcentaje raramente llega al 10% en otros sistemas educativos y, en Países Bajos y Reino Unido, ambos con una presencia mayoritaria de escuela concertada, es prácticamente cero.

El estudio muestra que el alumnado de la escuela concertada obtuvo una puntuación similar al alumnado de la escuela pública en la prueba de matemáticas de PISA 2022, una vez descontado el perfil socioeconómico de las familias. Esto demuestra que la calidad de la educación que ofrecen ambas redes de escuelas es equivalente.

El número de matriculados en la escuela concertada en España se ha mantenido estable durante las últimas décadas. Alrededor de un 30% en las etapas obligatorias de Primaria y Secundaria. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el 27,1% del alumnado de Primaria y el 28,3% del de Secundaria están matriculados en la escuela concertada.

El estudio de Save the Children señala también una “preocupante realidad”: “Las cuotas y gastos ocultos que algunas escuelas concertadas obligan a pagar al alumnado pueden ser inasumibles para muchas familias. Por tanto, la escuela concertada ya dejaría de ser una opción viable al no poder permitirse estos desembolsos, que de media son de 68 euros al mes en primaria y de 57 en secundaria obligatoria en España”, asevera el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, en un comunicado.

Hay que tener en cuenta, además, que estos cálculos no incluyen otros gastos asociados a la escuela concertada, como el uniforme escolar y servicios complementarios (comedor, transporte, salidas escolares) cuyos precios generalmente son más elevados que en las escuelas públicas comparables, enumera.

Criterios de admisión

A esto se suman los criterios de admisión elegidos por las escuelas concertadas, que dificultan todavía más que las familias más vulnerables accedan a esta. En la Comunitat Valenciana desde este curso 2024-25 existe un punto discrecional que pueden otorgar estos centros para seleccionar al alumnado. “Los criterios elegidos para este punto discrecional, al igual que el distrito único, podrían suponer elementos segregadores si no se toman las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. Que las escuelas sean espacios diversos es bueno para el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas”, considera Hernández.

Otro foco que destaca el estudio es la diferenciación del alumnado de origen migrante en las escuelas concertadas y públicas: un 18% del alumnado de escuelas públicas era de origen migrante, en comparación con un 10% en el caso de la escuela concertada.

“La brecha es especialmente importante en la Comunitat Valenciana: es la cuarta autonomía con una mayor diferencia de alumnado de origen migrante en la escuela pública frente a la concertada: un 15,8% de los niños y niñas matriculados en la escuela pública son de origen migrante, mientras que en la escuela concertada solo el 6% lo es”, inciden desde la organización.

En opinión de Hernández, “el sistema actual de la escuela concertada en la Comunitat Valenciana debe realizar un cambio para que sea inclusiva para todos los niños y niñas, porque estos centros también están financiados por las administraciones públicas, por lo que deberían ser accesibles a cualquier niño o niña”.

“Gratuidad real” y unas reglas de juego “equitativas”

El informe de Save the Children termina con una serie de recomendaciones en las que pide tanto al Gobierno central como al Consell más financiación para conseguir una gratuidad real y unas reglas de juego equitativas en los procesos de admisión.

“Queremos que la escuela concertada pase de ser parte del problema a parte de la solución de la inequidad educativa. Precisamente serían las escuelas concertadas más inclusivas, aquellas que no cobran cuotas y que matriculan a un alto porcentaje de alumnado vulnerable de barrios humildes, las que saldrían más beneficiadas con una financiación ajustada al coste real que tuviera en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de su alumnado”, concluye el director territorial de la Comunitat Valenciana.