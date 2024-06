Estirada d’orelles del Defensor del Poble a la Policia Nacional: té el “deure legal” de garantir les peticions d’asil

L’oficina del Defensor del Poble s’ha dirigit a la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana per a recordar-li el seu “deure legal” de garantir que “la persona que haja formulat una sol·licitud de protecció internacional tinga efectivament l’oportunitat de presentar-la al més prompte possible i quede registrada”.

Aquest requeriment de la institució es va produir el 14 de maig passat arran dels centenars de queixes presentades per València Acull i per persones a títol individual pel col·lapse que pateix el sistema per a aconseguir cites d’asil. Mentrestant, denuncia l’ONG que la Policia es limita a informar que les dues línies telefòniques per a demanar-les “estan operatives com a norma general, els dimecres a les 15.00 per al tràmit a l’efecte”.

“La falta de cites provoca que les persones que han fugit dels seus països perquè tenen por per la seua seguretat estiguen totalment desprotegides socialment i jurídicament”, sostenen: “No poden accedir al sistema d’acolliment ni poden legalitzar la seua situació, motiu pel qual es troben desemparades (moltes d’aquestes persones viuen al carrer) i s’arrisquen que la Policia els impose una multa o propose la seua expulsió per estada irregular”.

Davant aquesta situació, València Acull registra des de fa anys els casos de les persones que presenten queixes davant la Defensoria del Poble i davant l’Oficina d’Asil i Refugi per la impossibilitat d’aconseguir cites. A més, assessora altres persones en l’elaboració de queixes que formulen individualment. El març d’enguany, des del Programa d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de València Acull es va presentar una queixa col·lectiva davant l’oficina del Defensor del Poble pels 421 casos registrats de persones que no havien pogut accedir a una cita d’asil des de l’últim trimestre del 2022.

La institució apunta que, “malgrat els esforços duts a terme per a millorar l’accés al sistema de cites, les mesures adoptades resulten insuficients, tenint en compte el nombre creixent de sol·licituds d’asil que rep Espanya”. Concretament, i esmentant dades del Ministeri de l’Interior, el 31 de desembre de 2023 s’havien registrat més de 163.218 sol·licituds en tot l’Estat, “un 37 per cent més que el 2022”, fet que converteix a Espanya en el tercer país receptor de protecció internacional a la Unió Europea.