Un estudi contrari a la taxa turística reconeix que podria aplicar-se a València

L’oposició constant d’un sector del PSPV a la possibilitat de regular una taxa turística municipal i voluntària irrita els seus socis de Govern. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, apadrinava dimecres la presentació d’un estudi de la Universitat d’Alacant sobre l’impacte d’un gravamen als allotjaments hotelers a la Comunitat Valenciana. Encarregat pel seu departament a través de l’Institut Valencià de Turisme, l’informe considera que l’impost seria contraproduent i d’impacte escàs en la comunitat autònoma.

“En síntesi, actualment i, almenys, en el mitjà termini”, la taxa turística no seria oportuna i no estaria relacionada amb l’activitat turística en general, “sinó amb un model determinat de desenvolupament turístic”, i seria poc efectiva en el turisme de sol i platja, majoritàriament residencial, apunten els experts de la Universitat d’Alacant. L’informe xoca amb altres estudis, com el de la fundació Nexe, favorable al gravamen, que recalca l’impacte econòmic obtingut a Catalunya i les Balears.

Els experts apunten que, en un cas hipotètic, la ciutat de València s’aproximaria al context d’altres capitals amb la taxa, pel seu model turístic i les Falles com a atractiu. “La taxa s’aplica en ciutats que tenen icones mundialment reconegudes (París, Venècia, Florència, Roma, Barcelona, etc.), és a dir, amb una demanda més rígida respecte de la tarifa davant dels destins de la Comunitat Valenciana, i amb necessitats específiques i periòdiques de manteniment i sovint massificats”, recull. “Més que a països o grans àrees regionals, aquesta taxa s’associa a ciutats amb atractius únics que exigeixen manteniments específics i sovint col·lapsades per excés de visitants; menys sensibles, per tant, al preu, per les dificultats perquè els seus visitants puguen trobar fàcilment destinacions alternatives de característiques similars. A la Comunitat Valenciana aquesta condició podria associar-se a la ciutat de València, més identificada amb el turisme urbà, encara que sense aquest col·lapse, excepte en moments molt concrets, com les Falles”, apunta el text.

Sobre l’argument que uns quants euros per persona i dia no afectarien la demanda, l’informe considera que “és una suposició poc contrastada, sobretot en llocs amb especial incidència d’operadors turístics amb el risc que es plantegen destinacions alternatives. Resulta evident que, si aquests 14 euros per persona no afectaren la demanda a la Comunitat, l’allotjament reglat ja hauria pujat la tarifa”. L’informe apunta que la taxa no resoldria els problemes d’infrafinançament autonòmic i posa en valor els fons Next Generation per a la sostenibilitat, a més retraure que discrimina l’allotjament reglat respecte del no reglat.

Els autors del document defensen que és fals que els turistes no paguen impostos pel consum de recursos en els llocs de destinació, argumentant que el 15% de la recaptació de la Comunitat Valenciana el 2019 prové de tributs vinculats a l’activitat turística. En concret, esmenta 1.896 milions d’euros “lligats a la producció i els productes i serveis” i incorpora al càlcul global l’IRPF dels empleats del sector, amb 1.370 milions d’euros més, a més de l’impost de societats, amb 582 milions d’euros. Cap d’aquests impostos és assumit directament pel visitant, com proposa la taxa, sinó que deriven de l’activitat econòmica en conjunt. A més, esmenten les conclusions, “els impostos generats per l’activitat turística són quantiosos i molt superiors als corresponents a la taxa turística, al voltant de 3.800 milions d’euros davant d’uns 53 milions en el millor dels casos, és a dir, l’esforç caldria utilitzar-lo a gestionar tan bé com siga possible els ingressos actuals davant l’aplicació d’uns altres com la taxa”.

El dirigent autonòmic ha manifestat des que va començar a debatre’s aquest gravamen el seu rebuig a l’aplicació. En la seua última compareixença en les Corts Valencianes, va considerar que la proposta “està en les antípodes de la llei de turisme” i suposa un perjudici econòmic al sector.

Podem demana la documentació

El diputat responsable d’Hisenda d’Unides Podem, Ferran Martínez, ha presentat dimecres una bateria de preguntes parlamentàries per a fiscalitzar l’adjudicació de l’informe. Els morats consideren que “no contribueix a la seua fiabilitat que s’haja licitat com un contracte menor adjudicat a dit. Més encara quan Francesc Colomer ja havia expressat el seu rebuig categòric a la taxa turística sense cap dada que avalara la seua postura, la qual cosa pot dur a pensar que aquest informe és un vestit a mida per a justificar una postura prèvia”.

La formació retrau al responsable de Turisme que no informara de l’estudi en la seua última compareixença parlamentària, fa tres setmanes escasses, on va reiterar el seu rebuig al gravamen. A més, qüestiona que “com a càrrec de l’executiu, adjudique a dit un informe extern per condicionar un debat sobre una llei que es debat a hores d’ara en el legislatiu”.

“Els diners públics haurien d’usar-se sempre per a atendre les necessitats dels ciutadans, no per a les campanyes de cap lobby contra lleis que es debaten en el parlament. Si qualsevol lobby vol cuinar un informe a gust seu, que se’l pague”, conclou la coalició en un comunicat.