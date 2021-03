Un estudi jurídic afirma que l’informe ambiental del 2007 de la polèmica ampliació del port València va caducar el 2019

Un informe jurídic encarregat per la Comissió Ciutat-Port, col·lectiu integrat per Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Acció Ecologista Agró, Plataforma Litoral per al Poble, l’Associació de veïns i veïnes de Natzaret i València Saludable, i que compta amb el suport de més de 100 organitzacions, afirma que la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 per a l’ampliació nord del port de València va perdre la vigència al desembre del 2019 i no pot emparar de cap manera les noves obres que l’autoritat portuària afirma que vol executar pròximament.

Segons l’informe, fet i presentat pel lletrat Antonio Montiel en representació del col·lectiu, la DIA caducada que el port vol usar per tirar avant el projecte ha perdut la vigència legal en esgotar-se els terminis màxims d’execució, de manera que qualsevol projecte que l’autoritat portuària vulga desenvolupar exigirà una declaració d’impacte completament nova.

Tal com explica Montiel, la primera fase de les obres previstes en la DIA ja caducada (principalment els dics de recer) es van executar abans de la seua de vigència, entre el 2008 i el 2012, però la segona fase de les obres s’hauria d’haver acabat el 2018 i el port, no sols ha deixat passar els sis anys de termini legal extraordinari que tenia per a executar-les, sinó que també va deixar passar el termini extraordinari per a sol·licitar una pròrroga.

Com va informar elDiario.es, l’Autoritat Portuària de València (APV) pretén tirar avant la infraestructura amb una DIA de l’any 2007 basada en un projecte que ha experimentat modificacions importants, com per exemple el canvi d’ubicació de la terminal de creuers que se situarà en les antigues drassanes d’Unión Naval, al costat del barri de Natzaret, o el canvi de disposició dels molls, que, a més d’augmentar la superfície, agreujaran l’impacte paisatgístic des de les platges del nord.

Segons la normativa que regula les avaluacions ambientals (Llei 21/2013), les declaracions d’impacte ambiental publicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei (2013) perdran la vigència i cessaran en la producció dels efectes que li són propis si no s’haguera començat l’execució dels projectes o les activitats en el termini màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta norma. En aquests casos, el promotor haurà d’iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

En el cas del port de València, és veritat que les obres del dic de recer van començar el 2008 i van acabar el 2012, un any abans de l’entrada en vigor de la nova llei. Des de llavors fins ara, han passat huit anys i, no sols no s’ha avançat en el projecte, sinó que s’ha modificat substancialment.

Per aquest motiu, l’informe jurídic considera que la DIA del 2007 va perdre la vigència al desembre del 2019, ja que sis anys després que entrara en vigor la nova normativa, no sols no s’han iniciat les faenes de la segona fase de l’ampliació, sinó que a més s’ha modificat substancialment el projecte inicial emparat per aquesta avaluació ambiental. La DIA del 2007, a més, està basada en una normativa de l’any 1986 que ja no està en vigor i que era menys restrictiva que la del 2013.

La Comissió Ciutat-Port ha anunciat que portarà les actuacions fins a les últimes conseqüències davant els tribunals si el projecte d’ampliació no es paralitza. I assenyala que, a més, qualsevol execució feta amb una DIA caducada generarà responsabilitats tant de l’òrgan substantiu, Ports de l’Estat, com dels que dirigeixen el port de València, entre ells el president de l’autoritat portuària Aurelio Martínez, així com de qualsevol personal funcionari que participe del procés.