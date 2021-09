Un exmembre de la cúpula de Vox a València anirà a judici per estafar una anciana

“Incoe’s el procediment abreujat per un presumpte delicte d’estafa de l’article 248, 249 i 250 del Codi penal”. Així es pronuncia la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 1 de València del 24 de juliol de 2020, a què ha tingut accés elDiario.es, sobre la investigació contra Ximo Díaz Andrés, ex-sotssecretari provincial de Relacions Institucionals de Vox i exassessor en la Diputació de València.

Díaz va abandonar les seues responsabilitats en el partit d’extrema dreta el mes de juny passat al·legant motius personals, per bé que està a l’espera que el Jutjat Penal número 4 de València, en què ara es tramita el cas, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fixe la data de la vista oral de procediment abreujat per haver hipotecat l’habitatge d’una dona de 89 anys. En aquest cas la Fiscalia no acusa, però sí una acusació particular.

Segons la interlocutòria, al desembre del 2018 la dona va acudir a una notaria “com a part avaladora en el préstec pactat com a deutora, escriptura per la qual garantia el pagament del préstec amb la garantia hipotecària del seu immoble situat a València, signant tot això sobre la base de les explicacions” que li va donar l’acusat.

Abans de la signatura d’aquest contracte va haver-hi tractes personals entre les parts, ja que la víctima era amiga personal de la dona de Díaz, que, “de manera fraudulenta” la va convéncer perquè signara “l’escriptura del préstec per aconseguir un lucre econòmic” a costa de la dona d’avançada edat, “convencent-la amb promeses inexactes i activitats opaques sense donar més explicacions a la dona, la qual va hipotecar el seu únic habitatge, que era l’habitual”.

Després de la signatura de l’escriptura notarial, “les quotes de devolució del préstec van ser girades” a la víctima per la suma de “494,38 euros, i les va pagar fins a principis del 2019, i va interposar denúncia davant la Policia Nacional el 19 d’agost de 2019” en què reclama “pels perjudicis econòmics i per la falta de consentiment a l’hora d’hipotecar sa casa”.

El magistrat afig en la interlocutòria que l’escriptura per la qual es gravava el seu únic habitatge a la denunciant “és un acte de frau, sospitós, ja que no guanyava res en el negoci, sinó que s’obligava a pagar el préstec gravant sa casa, al·legant no ser conscient d’això per l’engany previ i les falses explicacions donades per l’investigat, el qual es va excusar en el fet que abans havia ajudat la dona i tenien confiança mútua”. Va afegir que, atesa la crisi econòmica del 2008, l’investigat va rebre de la denunciant l’oferiment d’ajudar-lo “fins i tot de deixar-li en testament la casa”.

Afig el jutge que “l’insòlit del negoci, en què només guanyava l’investigat perquè obtenia liquiditat i un préstec que no pagava, els enganys portats de l’abús de la confiança personal comporten que s’aprecie l’estafa en aquest cas, i ha d’arribar al judici oral sense caldre més diligència d’investigació”.

Díaz va ser dirigent d’Unió Valenciana i va ser destituït el 2003 de la gerència de l’empresa pública Fervasa, que depenia de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre). La presidenta de l’entitat llavors, la regidora de l’Ajuntament de València María Jesús Puchalt (PP), va prescindir d’ell, entre altres motius, per no presentar els comptes de l’entitat en el Registre Mercantil des del 1999.