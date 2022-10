Del fallit Sociòpolis a ‘Habita la Torre’: així és el nou barri de València que tindrà 2.600 habitatges protegits

Les grues tornen a Sociòpolis, el fallit projecte urbanístic del PP a la Torre, pedania de València, per reactivar les obres de l’edifici l’esquelet del qual presideix ja 11 anys la urbanització com un dels símbols més visibles de la crisi econòmica. El projecte s’ha représ ja i estarà acabat el 2024, però amb un canvi de paradigma en el concepte d’origen, ja que, arran d’un procés participatiu amb la pedania, s’executarà atenent les seues necessitats i integrant-lo en la seua trama urbana.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que la posada en marxa del projecte ‘Habita la Torre’, com s’ha batejat la torre central, permetrà la construcció de 184 habitatges públics de lloguer en un edifici inacabat de l’antiga Sociòpolis, que reservarà el 40% per a persones joves en el que suposa la promoció més gran d’aquestes característiques que impulsa l’Administració autonòmica.

“És un fet simbòlic el que celebrem”, ha indicat Ximo Puig durant una visita a les obres en què ha destacat també que, gràcies a l’esforç dut a terme per la Generalitat, s’ha aconseguit recuperar per al parc públic d’habitatge un projecte inacabat “símbol d’un temps, d’una manera de fer les coses que ha costat molt redirigir”.

Puig ha manifestat que “ha faltat durant dècades una consciència de l’habitatge d’impuls públic”, però la Generalitat, conscient d’això, està desplegant, a través de la Conselleria d’Habitatge, polítiques per dur a terme actuacions que recuperen la “bona arquitectura per a una majoria social”. Com es veu en aquest primer projecte d’edificació que s’inicia amb fons europeus, està tractant-se d’“enfortir el parc públic de lloguer des de la qualitat” i propiciant “una ciutat molt més cohesionada i de tots i totes”. “La millor política social i la manera d’aconseguir un projecte de vida estan associats a l’habitatge i a l’ocupació; és un treball que continuarem impulsant”, ha subratllat.

El president ha visitat les obres que suposen la reactivació del projecte de la Torre amb 184 nous habitatges públics que es destinaran a lloguer, un projecte que es va paralitzar fa més d’una dècada. Es tracta de la primera actuació d’edificació promoguda per la Generalitat que s’acollirà als fons europeus. Dels 23.500.000 euros d’inversió, 15 corresponen a la Generalitat i els 8,5 restants, als Next Generation EU.

“Hui posem data al final d’un altre dels despropòsits del PP”, ha afirmat l’alcalde de València Joan Ribó, que també ha assistit a l’acte i ha subratllat que “els governs progressistes de València i la Generalitat hem sabut reformular aquest projecte i altres que estaven encallats i, sobretot, portar-los avant perquè la ciutadania gaudisca de millors serveis i equipaments”.

Aquesta zona en una de les àrees residencials de lloguer més gran de tot el territori estatal i que pretén deixar arrere el concepte de Sociòpolis.

El nou projecte per a la Torre aportarà uns 2.000 nous habitatges de protecció pública, a què se’n sumaran 600 més de lloguer social promoguts directament per la Conselleria, que té quatre parcel·les en el sector, una de les quals compartida amb l’Ajuntament, i 400 més de renda lliure.

EL pla estarà basat en criteris de sostenibilitat, amb un gran nombre de cultius urbans i entramat de negocis de proximitat, i amb una aposta a la innovació en la construcció.

El 40% per a persones joves

La directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha sigut l’encarregada de presentar el projecte. A continuació, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha anunciat que el 40% dels habitatges que es faran a la Torre es reservaran i es destinaran a persones joves.

Segons l’últim Observatori d’Emancipació Juvenil, només el 13,7% dels joves valencians i valencianes poden deixar la casa familiar i els que ho fan han de destinar un 64% del salari per pagar el lloguer si s’emancipen en solitari i un 35% si comparteixen pis.

Davant aquestes dades, “tenim el compromís de combatre la precarietat, d’ajudar els joves a emancipar-se i donar-los les condicions materials per a construir un futur digne”, ha remarcat el vicepresident. De la mateixa manera, ha assegurat que les obres d’aquest edifici són “la constatació d’un canvi de paradigma de les polítiques públiques d’habitatge” de la Generalitat.

🏗️🏘️ El projecte 'Habita La Torre' donarà nova vida a aquest barri de València.



És el primer projecte d'edificació que s'inicia amb els Fons Europeus i la promoció més gran d'habitatge públic destinat a lloguer assequible de la Generalitat: la construcció de 184 habitatges. pic.twitter.com/Xxqn74W6j0 — GVA Vicepresidència 2a (@GVAvicepres2n) 13 de octubre de 2022

A més, Héctor Illueca ha destacat que aquest projecte s’ha desenvolupat de la mà dels veïns i veïnes de la Torre. “Gràcies al procés de participació ciutadana promogut per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), ‘Habita la Torre’, hem pogut obrir un espai de diàleg per a detectar quines eren les necessitats i les preocupacions de la gent del barri”, ha dit.

La Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Evha, va començar l’obres a principis de setembre i el termini d’execució és de dos anys.

L’antic Institut Valencià d’Habitatge va iniciar a l’abril del 2009 la construcció d’aquest edifici. Al setembre del 2011 les obres es van paralitzar amb el 36% del treball executat, fonamentalment l’estructura i la coberta.

A principis del 2021 la Vicepresidència Segona va iniciar les actuacions necessàries encaminades a reprendre les obres fins a la finalització completa, d’acord amb la pròrroga de la llicència concedida i a fi de complir els terminis continguts en aquesta.

Plaques fotovoltaiques

L’edifici costa de dos volums, un de 20 plantes i un altre de 14 sobre un sòcol de quatre. A més dels 184 habitatges, té 187 places d’aparcament per a vehicles, nou per a motos, 184 places de bicicleta, 465 metres quadrats de baixos comercials i 3.374 de zones comunes.

En la coberta s’instal·laran panells fotovoltaics, així com recuperadors per a la instal·lació de ventilació. També hi haurà un aïllament tèrmic de l’envolupant de l’edifici (façanes i cobertes) que incorporarà fusta amb trencament de pont tèrmic i aigua calenta sanitària mitjançant sistema d’aerotèrmia. L’objectiu és fomentar i incrementar el parc públic d’habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social o a preu assequible.

En la quarta planta es projecta una terrassa accessible com a entorn col·lectiu per a residents i un local comunitari, a què es podrà accedir des dels quatre vestíbuls.

El projecte conté habitatges d’un dormitori, dos, tres i quatre, així com huit habitatges accessibles. Tots desenvolupen el programa d’habitatge social, projectant-se espais amplis i flexibles. Cadascun tindrà una terrassa coberta que funcionarà com una estança més de la casa. Totes tindran plaça de garatge i traster vinculat.

Juntament amb aquesta actuació, l’Evha té previst traure a concurs la construcció d’uns 300 habitatges en tres solars més també situats en la zona.