La fiscal de delictes d’odi demana un any i sis mesos de presó per a dos neonazis que van amenaçar en Twitter un activista LGTBI

Set anys després, dos neonazis s’asseuen en el banc dels acusats pels tuits amb amenaces de mort contra l’activista LGTBI Fran Pardo. La fiscal delegada de delictes d’odi sol·licita per als dos ultres un any i sis mesos de presó, a més de nou mesos de multa amb una quota de 10 euros, segons l’escrit d’acusació a què ha tingut accés aquest diari.

El judici oral, que se celebra dimecres en el Jutjat Penal número 11 de València, s’ha suspés dues vegades. “Set anys en què he vist com la meua vida s’ha vist condicionada per aquesta por constant al fet que aquestes amenaces es pogueren complir”, ha dit Fran Pardo, que assegura que ha hagut de renunciar a la seua llibertat per preservar la “sensació de seguretat”.

L’escrit d’acusació de la Fiscalia afirma que Rodolfo de Blas Pérez i Sergio Sánchez Moyano, aquest últim amb antecedents penals posteriors als fets, van amenaçar l’activista LGTBI en comptes anònims de la xarxa social Twitter “amb voluntat d’animar l’avorrició i l’agressió, física o verbal” arran d’un tuit en què Pardo es declarava “orgullosament gai, ateu, roig”. Rodolfo de Blas va afegir el comentari “Trac la pipa o a punyades?”. Un altre usuari anònim va contestar: “A punyades, que pegar-li tirs no té emoció”.

L’altre acusat també va tuitar “a la Palomino style”, en referència a l’antifeixista Carlos Palomino, assassinat a Madrid l’11 de novembre de 2007 a les mans d’un militant neonazi. Posteriorment, l’acusat Rodolfo de Blas va afegir: “La veritat que ara tinc més ganes de cagar-me en els marietes que abans”.

A conseqüència d’aquests comentaris, segons diu l’escrit del ministeri públic, altres usuaris de la xarxa social, que no han pogut ser identificats, van llançar amenaces contra l’activista LGTBI (“Faré ús de la meua llibertat d’expressió, et pegaré quatre tirs i la rematada final al cap”, deia un d’ells).

La Fiscalia considera que els acusats són autors d’un delicte d’incitació a l’odi utilitzant Internet, segons l’article del Codi penal vigent en el moment dels fets. La fiscal de delictes d’odi també sol·licita la retirada definitiva de la xarxa social dels comentaris i demana que es requerisca als acusats una fiança per a garantir les possibles responsabilitats en concepte de multa.

“Odi irracional”

L’activista ha explicat que la seua vida es va veure condicionada per les amenaces, produïdes entre el 2013 i el 2015, quan tenia entre 16 i 18 anys. “Cada vegada que arribava a casa de nit era pràcticament un èxit”, assegura. “I tot per ser qui soc, per l’odi irracional d’alguns”, afig.

“Quasi set anys després estem una mica més prop d’aconseguir que aquestes amenaces, que l’odi insà de l’extrema dreta en Internet, no es queden impunes com tantíssimes vegades hem vist”, afirma Fran Pardo. L’activista va denunciar més d’una vintena de tuits amenaçadors.