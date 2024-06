La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó a Cristina Seguí per revelar dades d’una menor acollida per un matrimoni gai

La Fiscalia demana quatre anys i mig de presó a l’agitadora ultra Cristina Seguí per tres presumptes delictes contra la intimitat, amb la circumstància agreujant de discriminació per orientació sexual, per haver proporcionat en un vídeo emés en un canal d’ultradreta en YouTube “dades d’identitat” d’una menor tutelada per la Generalitat Valenciana i del matrimoni acollidor de la xiqueta. Seguí, fundadora de Vox a València, va ser jutjada fa poc per haver difós imatges de menors víctimes d’una agressió sexual grupal. L’agitadora ultra va publicar un vídeo el 4 de novembre de 2022 en què “es proporcionen dades d’identitat tant de la menor com de la parella acollidora” –un matrimoni homosexual–, incloent-hi “tant els seus noms i cognoms com la professió i el càrrec d’un d’ells i el lloc de la seua residència”. També va llançar “comentaris menyspreadors per raó de la seua orientació sexual”, segons indica l’escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia a què ha tingut accés elDiario.es.

Es tracta d’una menor en situació legal de desemparament l’acolliment de la qual està immers en mitja dotzena de procediments judicials impulsats pels avis paterns, incloent-hi una querella contra la Conselleria d’Igualtat. Seguí, en un missatge en la xarxa social Twitter (actualment X), afirmava que la “bebé robada” va ser “entregada il·legalment a una parella LGTBI amiga de [Mónica] Oltra” i un dels components de la qual deté un càrrec local en el PSPV-PSOE. Aquest diari omet la identitat del matrimoni i la localitat on resideixen per a protegir la intimitat de la menor.

L’agitadora ultra, segons la Fiscalia, “aventurava” en la tertúlia d’Estado de Alarma que es tractava d’un “experiment amb la intenció de repetir-lo en altres casos”. Així doncs, el vídeo publicat en la xarxa social “mostra no sols la imatge dels acollidors de la menor (...), sinó també de la xiqueta, fent pública la identitat que tenia sota la seua guarda la menor fins i tot publicant una imatge velada de la xiqueta”.

El vídeo va tindre desenes de milers de reproduccions. “Parlem de tràfic o pretés tràfic de menors. Parlem d’una trama institucional que podria estar regalant bebés, entregant bebés, a càrrecs orgànics i a membres afins, a col·lectius afins als seus votants com a pagament, com a prebenda (...)”, afirmava Seguí en el vídeo. L’acusada emmarcava els fets en un pretés “experiment d’enginyeria social”.

Els dos homes es van veure “greument afectats en el desenvolupament de la seua vida diària i de les seues relacions amb la menor”, segons diu l’escrit d’acusació. Fins i tot van haver de “canviar d’adreça i de vehicle”, recorda el ministeri públic.

La Fiscalia, a més de la pena de quatre anys i mig de presó, demana per a Seguí la prohibició d’aproximació a 500 metres i de comunicació tant amb la menor com amb el matrimoni per un període de cinc anys. També demana la prohibició de l’accés a X durant el mateix període, així com el “decomís dels continguts publicats”. Finalment, el ministeri fiscal sol·licita una responsabilitat civil de 36.000 euros a abonar als components del matrimoni.

L’escrit de l’acusació particular incideix en el fet que Seguí “va revelar dades existents en un procediment de protecció de menors” i “va fer diversos comentaris al·ludint a l’aberració de donar xiquets en adopció a parelles LGTBI”. En anunciar la seua “exclusiva”, va procedir a “inundar les xarxes incitant a l’odi cap al col·lectiu LGTBI”, afig. I en revelar la identitat d’un dels acollidors de la xiqueta, del qual va donar dades personals com el nom, els cognoms, la professió i el lloc de residència, “vulnera greument l’interés i la intimitat de la menor”. El matrimoni acusa Seguí pels mateixos tres presumptes delictes contra la intimitat, però en concurs amb un presumpte delicte d’odi.

Amb la publicació del vídeo “va propiciar que es llancen comentaris homòfobs”, segons les conclusions provisionals. La parella acollidora va rebre una “infinitat de desqualificatius i comentaris homòfobs, carregats d’odi i amenaces”, afirma l’escrit. A més, en un programa televisiu de César Vidal, l’agitadora ultra “torna a dirigir-se amb caràcter despectiu contra el col·lectiu LGTBI” i contra l’acollidor. L’escrit recorda que el vídeo va ser publicat per segona vegada per Seguí, i va arribar a 41.000 reproduccions. També va ser difós pel perfil d’Estado de Alarma, amb 31.000 visualitzacions.

Interlocutòria de procediment abreujat

El jutge, titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de València, va dictar la interlocutòria de procediment abreujat el 16 d’abril passat. La resolució relata que una direcció territorial de la Generalitat Valenciana encarregada de menors va tindre coneixement de les publicacions de Seguí i va considerar que s’atemptava contra la integritat tant física com moral de la xiqueta i d’altres menors tutelats.

En el missatge de l’agitadora ultra “es fan una sèrie de manifestacions que atempten contra el sistema de protecció de xiquetes, xiquets i adolescents, fomentant l’odi contra” la Direcció Territorial de la Generalitat Valenciana, “els seus funcionaris i la seua tasca de garant de la protecció dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents (...) i contra el col·lectiu LGTBI, tal com es reflecteix en els més de 500 comentaris de l’apunt”, indica la interlocutòria.

Els fets es van posar en coneixement de la Fiscalia, ja que “atempten” contra la integritat “tant física com moral de la xiqueta (...) pel fet de revelar no sols la seua imatge personal sense consentiment de l’entitat tutora de la xiqueta, sinó estigmatitzant-la públicament amb afirmacions com xiqueta robada, xiqueta tutelada, xiqueta en una parella LGTBI, que afecten el seu desenvolupament emocional i atempten contra el seu interés superior”, conclou la interlocutòria del jutge instructor.