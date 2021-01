La Fiscalia demana quatre anys per a 11 ultres del GAV per amenaces al president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Fins a 11 membres o simpatitzants del Grup d’Acció Valencianista (GAV), un grupuscle d’extrema dreta anticatalanista, s’enfronten a una petició de pena de quatre anys de presó pels pretesos delictes de desordres públics, amenaces i coaccions durant un boicot organitzat contra el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, i l’exalcalde de Burjassot Jordi Sebastià, en ocasió d’un acte d’homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés el 14 de maig de 2013. Entre els acusats destaca el president del GAV en el moment dels fets, Manuel Latorre Castillo.

L’escrit de la Fiscalia recorda que l’“associació blavera” ha protagonitzat accions reivindicatives “sovint violentes”. L’acte boicotejat, un homenatge a l’obra Mural del País Valencià del poeta Vicent Andrés Estellés, es va celebrar en la sala d’actes de l’Ajuntament de Burjassot, ciutat natal del reconegut escriptor. Els acusats, “prèviament concertats a través de la pàgina web del GAV” i “motivats per les diferències ideològiques” amb els convocants i assistents de l’acte, el van boicotejar.

Quan prenia la paraula el president de l’AVL, els membres del GAV, “en compliment de consignes prèviament establides”, van proferir crits com “Ramón Ferrer catalanista” o “traïdor”, a més de “fill de puta” i “catalanista de merda”. Després dels insults, es van dirigir cap a la taula dels ponents “atropellant i espentant les persones presents en l’acte”, en què participaven menors d’edat.

Els ultres també van cridar “On estan els amics de Guillem? Acabareu com ell”, en referència al jove antifeixista Guillem Agulló, veí de Burjassot assassinat el 1993 per membres de l’extrema dreta. Unes quantes patrulles de la Policia Local de Burjassot i de la Policia Nacional van desallotjar els membres del GAV del recinte municipal.

Una de les acusades, J. M. M., “va insultar nombroses vegades” una agent de la Policia Local de Burjassot (“Tu ets com ells, una altra catalanista de merda”, li va etzibar). L’acusada va arrabassar a la uniformada les claus del vehicle policial. Després d’una primera negativa, li les va tornar. S. M. M., un altre dels acusats, va ser detingut pel fet de negar-se a abandonar les dependències municipals.

El boicot es va ressenyar en la pàgina web del GAV, segons destaca la Fiscalia, en la qual els ultres retreien a la Policia Local de Burjassot no haver actuat amb la mateixa contundència “contra els amics de Guillem Agulló”. Així doncs, el ministeri fiscal qualifica els fets com a constitutius dels presumptes delictes de desordres públics, amenaces i coaccions, amb la circumstància agreujant d’actuar per motius ideològics.