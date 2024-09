La Fiscalia de València denuncia davant el jutjat Renovalia per trossejar una macroplanta fotovoltaica per a sortejar controls administratius

La Fiscalia Provincial de València envia al jutjat les diligències per a investigar l’empresa Renovalia per trossejar un macroparc fotovoltaic a la comarca dels Serrans i tractar de sortejar els controls ambientals més estrictes. La Fiscalia observa indicis de delicte mediambiental i prevaricació i envia la informació, que parteix d’una denúncia ciutadana, al Jutjat Degà de Llíria per a incoar el procediment penal contra l’empresa de renovables.

Segons la denúncia, presentada per la plataforma Defende tu pueblo, l’empresa va presentar 19 projectes fotovoltaics amb nexes comuns, com les vies d’evacuació i les estacions de servei. Els projectes presentats a través de diferents mercantils de Renovalia, sempre segons la denúncia, fregaven el límit de potència perquè foren avaluats per la Generalitat Valenciana i no pel Ministeri de Transició Ecològica, portant així a informes d’impacte ambiental individuals en compte d’una panoràmica completa. La Fiscalia adverteix en el seu escrit, a què ha tingut accés eldDiario.es, de possibles irregularitats en la tramitació d’avaluacions ambientals presentades pel promotor mateix en els municipis del Villar, Llíria, Andilla i Casinos.

La denúncia es refereix a quatre projectes fotovoltaics a desplegar al Villar, que formen part d’una macroplanta a les comarques dels Serrans i el Camp de Túria, que comprén quatre municipis més. Les quatre plantes denunciades van obtindre un informe favorable de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Transició Ecològica, malgrat contindre errors en la formulació. Segons apunta el ministeri fiscal en el seu primer estudi, s’adverteix que la qualitat dels informes és “poc rigorosa” i presenta “molts errors de base que l’òrgan ambiental competent no hauria d’haver passat per alt”. La Fiscalia Provincial està a l’espera d’obtindre un informe de la unitat d’agents forestals i delictes ambientals de la Fiscalia General de l’Estat que complemente les perquisicions.

Els esquemes d’autorització de la planta, apunta la Fiscalia, es relacionen amb altres mitjançant les subestacions elèctriques, les línies d’alta tensió aèries i subterrànies, sent que “les unes necessiten les altres, formant un conjunt que no és independent”. L’esquema explicatiu, sosté l’òrgan públic, difereix de l’estudi d’impacte ambiental i la declaració d’impacte ambiental, errors que tampoc va detectar l’òrgan competent. Així doncs, el text adverteix de l’existència de possibles irregularitats administratives “derivades de la falta de competència dels organismes de les comunitats autònomes” a l’hora d’autoritzar les avaluacions d’impacte ambiental i considera que l’Administració estatal presenta millors garanties.

El Ministeri Fiscal incideix en el fet els projectes individuals freguen els 50 megavats, límit de potència perquè el projecte passe a ser avaluat pel Ministeri de Medi Ambient i no per la comunitat autònoma. L’òrgan insisteix que aquests projectes han d’avaluar-se de manera conjunta.

La plataforma ciutadana lamenta la falta de transparència de la Generalitat Valenciana durant tot el procés de tramitació. Els veïns de les terres expropiades van demanar empara al Síndic de Greuges, que es va posicionar a favor seu, i han recorregut al Consell de Transparència. Aquest diari ha tractat de recaptar la versió de Renovalia, però, en tancar aquesta edició, no ha obtingut resposta.