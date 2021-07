Florentino Pérez aparta de l’empresa que va provocar 519 sismes un dels directius processat en el cas Castor

L’empresa Escal UGS SL, encarregada del projecte de magatzem de gas conegut com a Castor que va provocar 519 terratrémols, està a l’espera d’asseure’s, com a persona jurídica, en el banc dels acusats de l’Audiència Provincial de Castelló, per un presumpte delicte mediambiental juntament amb dos directius, per als quals l’associació d’afectats demana cinc anys de presó i una indemnització de 342.500 euros pels danys. Florentino Pérez, propietari de la constructora ACS, ha apartat el conseller Recaredo del Potro, un dels processats, i ha col·locat com a representant de la firma José Luis Martínez Dalmau, l’altre responsable de l’empresa que s’asseurà en el banc dels acusats, que abandona el lloc de conseller.

Així doncs, l’empresa ha passat de tindre un consell d’administració a un administrador únic, que exerceix ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA, la constructora de Florentino Pérez. Altres directius de la constructora abandonen també el consell d’administració d’Escal UGS SL: Juan Cristóbal González Wiedmaier, Luis Rein Rojo, José Alfonso Nebrera García i la secretària Aída Pérez Alonso. Consultat per elDiario.es, el directiu Recaredo del Poltre ha declinat fer comentaris sobre la seua eixida del consell d'administració.

La firma, que malgrat haver provocat 519 terratrémols a la costa castellonenca i tarragonina considera que no ha tingut un “impacte ambiental significatiu”, no ha registrat provisions per riscos i despeses en el balanç anual, segons els seus comptes. Escal UGS SL, amb unes pèrdues d’un milió d’euros el 2018 (423.211 euros l’any anterior), compta amb la constructora ACS com a accionista majoritari, mentre que la canadenca Castor UGS Limited Partnership té el 33,33% de l’accionariat.

L’Associació d’Afectats pel Projecte Castor (APLACA) afirma en el seu escrit d’acusació que els empresaris Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau van supeditar “en tot moment el greu perjudici que podien generar en el medi ambient i en la salut de les persones a la finalització de la tercera fase d’injecció” del magatzem de gas. L’associació els considera responsables d’un presumpte delicte contra l’ordenació del territori i del medi ambient.

L’instructor de la causa considera que, “davant els tremolors que estaven produint-se”, els directius Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau “no sols van continuar injectant gas en el magatzem, sinó que fins i tot van augmentar la velocitat” i estableix que “hi ha una relació de causa efecte entre les actuacions d’injecció i la sèrie sismològica que va ocórrer en la costa de Vinaròs”.

La plataforma Castor, segons el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Vinaròs, va desencadenar una “gran sèrie de sismes en la zona”, fins a 519, que es va prolongar fins al 4 d’octubre de 2013 i va ocasionar “danys de consideració” en nou habitatges de Vinaròs i Sant Mateu, a la província de Castelló, i d’Amposta i Sant Carles de la Ràpita, a la de Tarragona.

Aquests moviments sísmics van generar “una situació de perill potencialment catastròfic que es va prolongar fins que, finalment, per part de l’Administració, es va acordar el cessament de l’activitat fins que no hi haguera garanties que es podia continuar sense cap risc”.

El Tribunal Suprem, tal com ha informat aquest diari, ha reconegut al Banc Santander, CaixaBank i Bankia el dret a rebre de l’Estat la indemnització de 1.350 milions d’euros a la promotora del fallit magatzem de gas Castor que aquestes tres entitats van avançar el 2014 per compensar la constructora ACS pel tancament de la infraestructura arran de la successió de sismes.