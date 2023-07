Ford Almussafes ja ha cobert amb prejubilacions i baixes voluntàries un 60% dels 1.100 acomiadaments previstos

El 4 d’abril passat, la direcció de Ford a Almussafes i UGT, sindicat majoritari, van arribar a un acord per a escometre un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposa una reducció de 1.144 empleats, un 18% de la plantilla. Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité, no va subscriure el conveni.

Fonts d’UGT han informat a elDiario.es que des de llavors ja s’han apuntat a l’ERO de manera voluntària uns 650 empleats, és a dir, un 60% del total. Aproximadament la meitat d’ells s’han inscrit a les baixes incentivades i l’altra meitat s’ha acollit a les prejubilacions.

Des de l’organització sindical asseguren que, encara que l’acord subscrit posa de termini fins al 31 de desembre perquè s’arribe al 100% dels acomiadaments plantejats, esperen que la xifra s’aconseguisca abans que acabe el mes de setembre.

Segons l’acord, s’estableixen prejubilacions a partir dels 53 i 54 anys amb el 75% del sou, ampliable al 80% a partir dels 57 anys, fins als 62 i 63 anys respectivament. Per als treballadors de fins a 54 anys complits en el moment de la baixa, s’estableixen indemnitzacions de 45 dies per any amb un màxim de 42 pagues, més el complement per antiguitat, a més d’una gratificació especial. Quant a les eixides voluntàries, s’estableix un incentiu de 40.000 euros per a les prèvies al 30 de juny i de 20.000 euros per a les prèvies al 30 de setembre.

Les causes principals d’aquesta retallada són la menor càrrega de treball prevista per haver cessat la fabricació aquest mes d’abril dels models S-Max i Galaxy. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat al llarg del 2024, per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.

Ford va anunciar al final del mes de juny passat que presentarà sol·licituds per a concórrer a les dues línies de la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC), si bé en aquests moments està “retardant” la presa de decisions sobre les futures inversions per a produir a la fàbrica d’Almussafes (València) la nova plataforma de vehicles elèctrics de la companyia.

Per aquest motiu, el president del comité d’empresa, Carlos Faubel, ha instat la direcció de la multinacional a concretar els nous models que finalment es fabricaran en la planta valenciana i les dates en què s’executaran les inversions: “Que Ford s’haja presentat al Perte és un bon senyal, però vist que també es va presentar al primer i després se’n va retirar tampoc ens tranquil·litza excessivament. Nosaltres trobem a faltar dates concretes, dates de llançament de models, quins models seran finalment, dates d’inversions, i tot això és el que volem tractar després de les vacances d’estiu en alguna reunió que mantindrem amb la direcció europea per a aclarir totes aquestes incerteses”.

Faubel ha afegit que “en el sentit de futures negociacions que haguérem d’abordar per a veure com es maneja el volum de la plantilla d’acord amb aquests futurs llançaments, tot això és el que caldrà veure, i fins a tindre claredat i concreció en tots els aspectes comentats no es podrà parlar sobre res més,. Abans ha d’estar datat i aclarit el futur”.