Ford no preveu tancar la factoria d’Almussafes, però adverteix de retallades de plantilla encara que se li adjudiquen els models elèctrics

La direcció de Ford Europa va emetre un comunicat dimarts que ha sumit els 5.800 empleats de la factoria d’Almussafes en un context d’incertesa més enllà que finalment se li adjudique la fabricació dels models elèctrics de la marca i malgrat haver-se compromés fa poc a assumir retallades.

El 27 de gener passat, UGT, sindicat majoritari, va aconseguir un acord laboral a Colònia amb els directius de la multinacional vinculat al fet que es triara la planta valenciana per fabricar els nous cotxes elèctrics en detriment de Saarlouis (Alemanya), una decisió que Ford adoptarà el mes de juny.

En virtut d’aquest acord, s’establirien increments lineals no consolidables en les taules salarials que sumen 7.000 euros entre el 2022 i el 2025, i retornar a l’IPC l’any 2026.

En concret, en les taules salarials per a cadascun dels quatre anys l’augment seria el següent: 1.000 euros el 2022, que es pagarien a la signatura de l’acord; 1.500 euros el 2023; 2.000 euros el 2024; i 2.500 el 2025. Es tracta d’un pacte a cinc anys que està condicionat al fet que Ford assigne al juny la plataforma elèctrica dels futurs vehicles a la factoria d’Almussafes.

No obstant això, en el comunicat esmentat, si bé és cert que la companyia descarta que l’elecció descarta el tancament de qualsevol d’aquestes plantes, també ho és que adverteix que hi haurà retallades de plantilla.

“Estem sent testimonis de la transformació més gran que ha vist la nostra indústria en més de 100 anys (...). Per complir i optimitzar el nostre pla, hem de continuar optimitzant les nostres operacions a Europa. Independentment de la planta que se seleccione en última instància, és important recordar que encara no es tracta d’una decisió d’inversió de producte. Després de la selecció de la planta, tindrem molta faena per fer per a assegurar el producte a Europa”, diu l’escrit.

A continuació afig que “això tampoc és una decisió de tancament d’una planta”. De fet, afirma que estan “buscant alternatives futures oportunitats per a la planta que no siga seleccionada” i adverteix que “això haurà de ser un esforç que incloga múltiples parts, inclosos governs locals i nacionals”.

“I finalment, és previsible que tant Saarlouis com València hagen de sotmetre’s a un redimensionament de la seua estructura actual”, finalitza.

Actualment, la planta valenciana està immersa en un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de 15 dies fins al 30 de juny i que és aplicable tant en fabricació com en motors, per la qual cosa afecta gairebé la totalitat dels 5.800 empleats de la factoria.