La Generalitat destina 4 milions d'euros a les primeres ajudes als afectats per l'incendi de Campanar

La Generalitat ha llançat un paquet d'ajuts als afectats per l'incendi de Campanar per un valor total pròxim als quatre milions d'euros que inclouran fins a 10.000 euros pels béns immobles dels habitatges afectats i el lloguer i el transport públic gratuït durant 12 mesos per als afectats, així com exempcions fiscals per als que decideisquen comprar una casa nova.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una roda de premsa després del ple del Consell extraordinari en què s'han aprovat aquestes ajudes en la forma d'un acord i un decret. Tots dos es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquesta mateixa nit.

Mazón ha precisat que hi haurà un primer paquet de mesures per a despeses de primera necessitat a què es destinaran 1,38 milions d'euros i un segon que inclourà les ajudes al lloguer de fins a 2,48 milions. A aquestes ajudes directes cal sumar l'impacte econòmic de les gratuïtats de transport públic i les reduccions fiscals que s'aplicaran als afectats, entre d'altres.

El cap del Consell ha indicat que els afectats no hauran de fer cap tràmit extraordinari per rebre aquestes ajudes, que es tramitaran directament des del Punt d'Atenció als afectats a Tabacalera.

Les mesures s'aniran desenvolupant entre diverses conselleries i inclouran des de l'atenció psicològica fins a la gratuïtat del transport i l'excepció al cànon de sanejament. En total, participaran a les ajudes les conselleries de Presidència, Igualtat, Hisenda, Educació, Sanitat i Territori.