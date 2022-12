La Generalitat donarà una ajuda de 30 euros a cada alumne de Primària amb beca de menjador per a sufragar el material escolar

El Govern valencià continuarà ampliant l’escut social davant de la crisi i la inflació mitjançant noves ajudes a les famílies més desfavorides.

Així doncs, en el marc de les polítiques educatives de cohesió social i acompanyament a les famílies, la Conselleria d’Educació, que dirigeix Raquel Tamarit, ha previst en el projecte de pressupost per al 2023 accions d’important calat social perquè cap alumne es quede arrere, perquè les seues famílies estalvien en material educatiu i perquè l’educació continue sent un eix central de les polítiques de cohesió social del Pacte del Botànic.

Una d’aquestes accions per a aplicar a partir del curs 2023-2024 és que cada alumne de Primària amb el 100% de beca de menjador tindrà al seu abast un xec de 30 euros per a la compra de material escolar no curricular a l’inici del curs: “Continuem així el nostre objectiu de reduir les despeses familiars i promoure la igualtat d’oportunitats, fent molt de recalcament a acompanyar l’alumnat més vulnerable des del punt de vista socioeconòmic”, ha destacat la consellera Raquel Tamarit.

La previsió és que en siguen beneficiaris més de 72.000 xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana. Per fer-ho possible s’assignaran 1,8 milions d’euros per part de la Conselleria d’Educació. Els alumnes beneficiaris d’aquest xec de material escolar seran uns 12.000 de les comarques de Castelló, uns 36.000 de les comarques de València i uns 24.000 de les comarques d’Alacant.

En aquesta línia, Tamarit ja va anunciar la implantació de Xarxa Llibres en Batxillerat, cosa que beneficiarà quasi 63.000 alumnes que tindran també llibres de text i materials curriculars gratuïts, igual que l’alumnat de Primària i de l’ESO. Per tant, en total, el pròxim curs més de mig milió d’alumnes valencians tindran llibres de text gratuïts.

“Som una de les cinc autonomies amb llibres gratuïts per a l’alumnat, però serem l’única autonomia que també els oferirà en una etapa no obligatòria com Batxillerat”, va detallar Raquel Tamarit.

La inversió per a fer-ho possible i assegurar la continuïtat de Xarxa Llibres en totes les etapes obligatòries i incloure-hi també Batxillerat s’incrementa en 10 milions d’euros fins a arribar a 73,78 milions d’euros.

La titular d’Educació també va explicar una altra novetat per a l’alumnat que cursa Batxillerat: “Tindran el dret a transport escolar i podran pujar als trajectes dissenyats ja, i s’establiran nous serveis d’autobusos allà on calga. Millorem, per tant, aquest servei públic escolar i la mesura té també un impacte positiu en la lluita contra el despoblament per a cobrir millor els trasllats en zones més despoblades”. Per a fer efectiva aquesta mesura, s’augmenta en 5 milions d’euros la línia pressupostària destinada a transport escolar.