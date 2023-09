La Generalitat electrifica un tram de 9 quilòmetres del Tram d’Alacant per eliminar l’ús de trens dièsel

Menys emissions i millors freqüències de pas. Aquestes són les millores que introduirà la Generalitat Valenciana en el Tram d’Alacant mitjançant l’adjudicació d’obres per valor de 80 milions d’euros que va anunciar dilluns la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas.

Segons va explicar, la Generalitat executarà la connexió tramviària integral de la Marina. Un projecte que, segons va dir, “va quedar guardat en els calaixos i ara es treballarà i s’impulsarà des del diàleg amb els municipis afectats perquè siga una realitat aquesta legislatura”.

En aquest sentit, Pradas va informar que aquest mes de setembre “s’adjudicaran tres grans actuacions amb un pressupost de 80 milions d’euros que dotaran el servei ferroviari del Tram d’Alacant de més capacitat, regularitat, millorarà les freqüències de pas i serà més respectuós amb el medi ambient”.

Es tracta de la duplicació de la via i l’electrificació en la Línia 1, l’electrificació de la Línia 9 i l’encreuament tècnic i la duplicació de via del tram l’Albir-Altea. Unes actuacions que, ha indicat Pradas, “suposaran un gran benefici mediambiental, perquè suprimeix l’ús del motor dièsel en la Línia 9, cosa que generarà menys gasos d’efecte d’hivernacle i reduirà l’impacte acústic”.

En concret, els projectes, que en gran part s’han tramitat durant la legislatura passada, consisteixen en primer lloc en la duplicació de la via i l’electrificació del tram Hospital Vila i Benidorm del Tram d’Alacant; electrificació entre les estacions de Benidorm Intermodal i Garganes de la Línia 9 del Tram d’Alacant, un tram de 9 quilòmetres de xarxa; i duplicació de via entre l’Albir i Altea de la Línia 9 del Tram d’Alacant. D’aquesta manera, quedaria per electrificar el tram entre Altea i Dénia, pel qual els trens han de funcionar amb motor dièsel, ja que els combois poden funcionar en modalitat elèctrica o amb gasoil. Aquesta actuació, ara en estudi, té més dificultats per l’orografia complexa de la zona.

Els tres projectes, que suposen una inversió superior als 80 milions d’euros, compten amb finançament europeu i començaren a executar-se el 2024.

PORN de la Serra Gelada

Pradas va anunciar també que la Generalitat “començarà els tràmits per a aprovar un nou pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural de Serra Gelada, que estava caducat des de l’any 2015”. Pradas ha fet aquest anunci després de la seua visita a l’Ajuntament de Benidorm, on ha explicat que el compromís del Consell és “elaborar un nou document que compte amb el màxim consens i conjugue aspectes tan importants com la conservació, l’aprofitament dels usos i el gaudi ordenat d’aquest espai protegit”.

En aquesta línia, la consellera ha assenyalat que “la defensa del medi ambient no pot ser incompatible, i no ho és, amb el desenvolupament i els usos agrícoles del nostre territori. Per això, analitzarem la proposta del consistori de permetre la creació de basses d’ús agrícola a l’entorn del parc natural”.

Un altre dels projectes que s’ha desbloquejat és el de l’Epsar per a iniciar les obres d’adequació de les impulsions i estacions de bombament entre Benidorm i l’Alfàs del Pi. “Després de 8 anys d’inacció del Consell anterior, posarem en marxa aquestes obres, que compten amb un pressupost de 3,3 milions d’euros i que començaran quan acabe la temporada alta d’estiu a Benidorm a petició del consistori”, va apuntar la consellera.

Després de la seua reunió de treball amb l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, Pradas va visitar el Parc Natural de Serra Gelada i el municipi de la Nucia, on va avançar al seu alcalde, Bernabé Cano, que el seu departament ha redactat un nou contracte d’emergència, amb una duració de 2 anys, per a garantir la mobilitat per carretera a la Marina Baixa des de Benidorm. Després d’aquest tràmit, “pot iniciar-se el servei en les pròximes setmanes i garantir així la mobilitat de més de 200.000 usuaris de la comarca”.

Per a Pradas, “es tracta d’una solució provisional davant la desídia i l’abandó del Botànic a la Marina Baixa” i ha remarcat que la Conselleria “iniciarà l’estudi del pla de mobilitat i transport per a la comarca a llarg termini per garantir una mobilitat sòlida, garantida i duradora”.