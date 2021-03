La Generalitat Valenciana augmenta les valoracions a persones dependents un 11,8%, mentre que la mitjana estatal baixa un 1,5% durant la pandèmia

La Generalitat Valenciana ha augmentat les valoracions a persones dependents un 11,8%, mentre que la mitjana estatal ha descendit un 1,5% durant la pandèmia. Malgrat l’infrafinançament autonòmic i l’incompliment de la llei, que indica que el Govern central ha de sufragar el 50% de la inversió en el sistema autonòmic, el Consell ha augmentat les persones ateses en un 15%, mentre que la mitjana de l’Estat ha sigut del 0,8 d’increment.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, apuntava dimarts en la seua compareixença en les Corts Valencianes que el 2020 només la Comunitat Valenciana, les Canàries i Astúries van augmentar tant el nombre de persones valorades i reconegudes com el de persones ateses pels serveis públics. Dimarts mateix, el Govern ha comunicat al Consell que procedirà a transferir 23 milions d’euros –un 8% del total a les comunitats– per finançar el sistema de dependència, en compliment de l’acord del Govern de coalició, que estableix un augment progressiu dels fons fins a complir el mandat legal.

“Des del mes de març i durant els mesos més durs del primer estat d’alarma, concretament fins al mes de maig, es van gestionar 7.339 expedients, una xifra superior a la del mateix període del 2019, amb 6.950 expedients”, va indicar la vicepresidenta, que considera que les dades mostren “la gran professionalitat de les empleades i empleats públics”. Al gener la Comunitat Valenciana va superar les 100.000 persones emparades en el sistema de dependència, xifra que se situa en 104.000. Oltra ha valorat que el sistema “no s’ha ressentit” durant la pandèmia de la COVID-19 i creu que els treballadors s’han mostrat “perfectament capaços de fer front a un repte de gran magnitud”.

Des del 2015, segons ha indicat, hi ha 61.664 noves beneficiàries en el sistema de dependència, encara que s’han resolt favorablement més de 120.000 expedients. En la legislatura del Botànic, la llista d’espera s’ha reduït a la meitat, mentre que les incorporacions s’han multiplicat per 2,4. El personal de la xarxa de dependència encarregat de les valoracions, on estava el ‘tap’ administratiu, ha passat de 17 a 802 professionals en cinc anys.