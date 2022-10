La Generalitat Valenciana retalla el pressupost en prevenció d’incendis que va demanar la consellera destituïda

La Comunitat Valenciana pateix la pitjor temporada de l’última dècada pel que fa a la lluita contra el foc. Amb unes 35.000 hectàrees arrasades, 30.000 de les quals pels incendis de Begís i la Vall d’Ebo, cal retrotraure’s al 2012 per a trobar un estiu més infaust, en què van cremar 60.000 hectàrees. Aquesta xifra de terreny devastat suposa que enguany s’ha cremat molta més superfície boscosa (unes 15.000 hectàrees més) que en els nou anys anteriors –entre el 2013 i el 2021.

Per aquest motiu. i en un context d’emergència climàtica en què s’han viscut fenòmens com el devastador incendi de sisena generació de l’Alt Palància, l’exconsellera, destituïda en plena negociació dels pressupostos autonòmics, Mireia Mollà, va proposar elevar de 27 a 86 milions l’assignació en prevenció d’incendis amb l’objectiu de convertir-se en el primer executiu d’Espanya a gastar més en aquest concepte que en extinció, a què aquest exercici s’han dedicat 81 milions.

D’aquesta manera, es donaria resposta a les diferents reivindicacions tant tècniques com polítiques dels dies posteriors a aquests grans incendis referents a la necessitat d’invertir en prevenció per tractar de minimitzar el risc. També es donaria resposta a les diferents reivindicacions tant tècniques com polítiques dels últims dies pel que fa a la necessitat d’invertir en prevenció per tractar de minimitzar el risc d’incendis com els de la Vall d’Ebo i el de Begís, que han arrasat 30.000 hectàrees.

Així doncs, dels 86 milions d’inversió en prevenció, Mollà proposava dedicar-ne 40 a la creació d’un Fons de Cooperació Forestal per a finançar els plans de prevenció dels municipis. Quant al criteri de repartiment, cada municipi rebria una partida en funció de les seues hectàrees de massa forestal i de parcs naturals, per la qual cosa com més hectàrees de bosc tinga una localitat, més diners rebria. D’aquesta manera, es finançarien els plans locals de prevenció que han elaborat en els últims mesos la major part de les localitats.

Després d’aquesta proposta, el president del Govern valencià, Ximo Puig, en el debat de política general del 27 de setembre, va anunciar la creació un nou fons de “cooperació forestal” que transferiria 50 milions d’euros als ajuntaments valencians per millorar el manteniment dels boscos, previndre els incendis i potenciar la reforestació, a més de proposar a les diputacions provincials que suplementaren aquest pla amb 30 milions més.

No obstant això, segons els comptes autonòmics presentats dilluns per a l’any 2023, el pressupost en prevenció d’incendis es manté en 27,2 milions d’euros, exactament igual que en l’exercici actual, malgrat les promeses fetes després dels focs de Begís i la Vall d’Ebo.

A aquesta quantia se sumen 10,9 milions en concepte de transferències corrents, de les quals 10 milions es destinen pretesament a l’esmentat fons de cooperació que Puig havia xifrat en 50 milions, i 900.000 euros a l’increment de despesa sol·licitada per Vaersa per a mantindre les tasques de prevenció a conseqüència de l’augment de la inflació.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que ara dirigeix Isaura Navarro han explicat que el fons de cooperació serà pluriennal, per la qual cosa aquests 50 milions promesos pel president Puig es completaran en uns quants anys.

En els comptes presentats dilluns pel conseller d’Hisenda, Arcadi España, i per la vicepresidenta, Aitana Mas, es va destacar que aquesta conselleria augmentava la seua dotació en 45,9 milions d’euros respecte del 2022. No obstant això, d’aquests, 23 milions corresponen a transferències de l’Estat a conseqüència de la recaptació de la nova llei d’economia circular (encara que el pressupost d’ingressos reflecteix una entrada de 30 milions per aquest concepte), els ingressos del qual són finalistes i per tant només es poden destinar a temes de residus, 10 més són els esmentats del fons de cooperació, per la qual cosa queden 12,9 milions a repartir per a la resta de les àrees.