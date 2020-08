El gir d’À Punt per a assemblar-se a Canal 9 no enganxa l’audiència: perd el que havia guanyat durant l’estat d’alarma

La nova programació d’À Punt no ha aconseguit enganxar els espectadors, com esperava el nou director general, Alfred Costa, que va prendre els comandaments de la corporació el març passat, als pocs dies de decretar-se l’estat d’alarma. Els programes d’entreteniment i l’emissió de pel·lícules i documentals en castellà que recuperen l’essència de l’extinta Canal 9 no han aconseguit, de moment, que remunten les audiències. De fet, la quota ha tornat a termes percentuals de l’any passat. Els informatius continuen sent la principal font d’espectadors de la cadena pública.

Al final de juny, després de tres mesos en el càrrec amb l’emergència sanitària i informativa pel mig, Costa va presentar la programació d’estiu. A més de renovar els magazins vespertins per tractar d’acostar les festes populars suspeses per la pandèmia, el director va incloure entre les novetats el rescat de l’arxiu audiovisual de comèdies espanyoles i un cicle de cinema de Luis García-Berlanga, en homenatge al centenari del naixement del director valencià que se celebra el 2021.

A través de les xarxes socials alguns teleespectadors han fet notar el seu malestar per algunes cobertures informatives i productes d’entreteniment en castellà, la suspensió de programes culturals i de divulgació com Una habitació pròpia o Plaer de ma vida o espais informatius en profunditat com Punt Docs, amb la reestructuració consegüent de l’equip directiu i la introducció d’espais com el documental Chiquito: el cantaor de atrás, si bé aquest va arribar al 2,8% de l’audiència del dimecres.

El documental sobre l’humorista forma part d’una sèrie homenatges a còmics espanyols dels 80 com Eugenio, Gila, Tip i Coll o els germans Calatrava. El rescat de figures humorístiques de la transició i la nostàlgia de l’època ha valgut nombroses crítiques a la cadena per recordar l’extinta Canal 9, una associació que es reforça amb la campanya “Apunta al 9” per a sintonitzar el canal. Altres analistes televisius com Borja Terán aplaudeixen novetats com La Terrassa i consideren que l’error de l’etapa anterior, amb Empar Marco al capdavant, va ser fer una televisió “esnob”. La direcció de la cadena presentarà al setembre la seua graella de tardor, de la qual encara no ha volgut avançar novetats, encara que es reforçarà amb programes informatius i debats polítics.

Les dades d’audiència dels dos últims mesos –la mitjana d’agost correspon a la primera quinzena– la situen en el 2,6% i el 2,5% de quota de pantalla, respectivament, uns nivells pròxims als de l’any passat i que suposen un descens considerable des que va marcar el seu rècord durant el confinament. La pandèmia i les mesures adoptades en l’estat d’alarma van fer créixer les seues xifres un 68% fins al 3,2% de quota al març, la millor dada de la televisió pública fins hui. Segons els seus càlculs, 2,7 milions de persones van sintonitzar el canal en algun moment del mes. El percentatge es va mantindre fins a maig, encara que amb un lleuger descens d’espectadors, en què va arribar als 2,3 milions en conjunt; un mes en què el consum televisiu va descendir un 14% després de la pujada espectacular en els primers mesos de la pandèmia de la COVID-19.

Al juny del 2019, primer aniversari de les emissions, la cadena celebrava un 2% d’audiència mitjana. Al desembre, la xifra va pujar lleugerament fins al 2,2% i al gener d’enguany se situava en el 2,5%. Episodis de gran cobertura informativa com els temporals –la DANA i la depressió Gloria– van elevar els pics de la cadena, especialment en els informatius matinals i del migdia. Segons el balanç de la cadena de l’any passat, durant els mesos de juliol i agost, la televisió autonòmica ha registrat una mitjana de 2,4% de quota i ha arribat al 48% de la població de la Comunitat Valenciana, uns 2,3 milions d’espectadors.

Un dels reptes que es va marcar el director actual, Alfred Costa, era mantindre l’audiència que “va descobrir” la televisió pública durant el confinament, aquests 2,7 milions de persones. Encara que la pèrdua d’espectadors és habitual en els mesos d’estiu, també per a les altres televisions, i s’ha de tindre en compte el xoc que produeix un confinament i la desescalada posterior, en termes percentuals l’audiència ha descendit fins a repetir les dades de l’estiu passat, malgrat el matalaf aconseguit durant la pandèmia.

Els espais més vistos de la televisió pública continuen sent els informatius, que aporten a la cadena fins un 16% dels seus espectadors totals. Segons les dades de la consultora Barlovento Comunicación, À Punt Notícies Nit va aconseguir el dijous 20 la seua millor quota de pantalla des de juny, amb el 4.7% de share, i arriba 49.000 espectadors de mitjana. L’aportació a la cadena va ser del 16.3% aqueixa nit. Les dades milloren en l’informatiu del migdia, amb una quota del 5,5%, el dijous i un 6,5% el dimecres 19, amb 71.000 espectadors de mitjana i pics de 166.000, que creixen unes dècimes amb L’oratge (6,6% d’audiència). La franja matinal, amb un informatiu de ràdio televisat, té més dificultats per a captar espectadors, amb un 1,7% el dijous i un 3,3% el dimecres, per damunt de la mitjana de la cadena. A aqueixa hora els informatius competeixen amb la informació estatal de les cadenes públiques i privades i amb l’arrancada de programes de successos com ara Espejo público (Antena 3) i El programa de verano (Telecinco)

L’espai La Terrassa, una derivada d’À Punt Directe, presentat per Carolina Ferre i el recentment incorporat Eduard Forés, va aconseguir el dijous un 2,6% de quota i 27.000 espectadors de mitjana, mentre que el dimecres la seua dada era de l’1,2%. L’aportació a la cadena va ser del 13,8% en aquest espai protagonitzat per l’entreteniment i les bandes de música i que està recuperant molts dels personatges que van triomfar en l’extinta Canal 9, segons Barlovento Comunicación.

L’espai posterior, sota la marca À Punt Directe i que recorre les comarques a la recerca d’informació de proximitat, descendeix fins a l’1,7% i l’1,1%, respectivament, segons les dades de la cadena. Aquests programes competeixen en franja horària amb Más vale tarde (La Sexta) i Todo es mentira, dirigit per Risto Mejide en Cuatro. L’espai anterior a l’informatiu de la nit, Així dona gust, una de les apostes de la casa per la cuina amb humor, va registrar el dijous un 0,2% d’audiència, com la sèrie d’animació El detectiu Conan, emesa a primera hora del matí.