El Govern central destina 22,5 milions a la polèmica ampliació del port de València que encara no ha aprovat

“En els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2021 s’inclou una anualitat per a l’Autoritat Portuària de València (APV) de 121,2 milions d’euros, dels quals 22,5 milions estan relacionats amb la nova terminal de contenidors en l’ampliació nord. La inversió de l’APV en aquesta terminal totalitza 424 milions d’euros i està prevista una inversió privada addicional de 1.000 milions d’euros.”

Això diu la resposta facilitada pel Govern central al senador valencià de Compromís, Carles Mulet, amb relació a la situació de la infraestructura i a les inversions previstes en ella.

La quantitat tan important que preveu destinar el Govern solament per a enguany contrasta amb els dubtes que manté respecte al projecte Ports de l’Estat, organisme dependent del Ministeri de Transports, que manté paralitzat el polèmic pla des de fa ja un any pels dubtes generats al voltant de la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) que va obtindre l’any 2007, sobre una ampliació totalment diferent de la que ara es pretén portar avant.

Segons Mulet, el fet de tindre un pressupost aprovat per a un projecte que manca d’una avaluació ambiental, o que almenys no està resolta, fa la sensació que estan “treballant en l’ombra i amb opacitat, destinant ja partides a projectes que no tenen el consens mínim necessari”.

En l’últim consell d’administració celebrat el 18 de desembre, l’APV va aprovar la suspensió del procediment administratiu per a l’adjudicació de la construcció i la gestió de la futura terminal nord a la companyia TIL, filial de la naviliera MSC, mitjançant una concessió a 50 anys. El termini de la suspensió va ser de tres mesos, el màxim establit per la llei de procediment administratiu, a comptar a partir del 30 de novembre passat.

L’aturada es deu al fet que Ports de l’Estat continua sense pronunciar-se sobre la validesa de la DIA del 2007, basada en un projecte radicalment diferent de l’actual. L’APV espera tindre una resposta de Ports de l’Estat per al consell d’administració d’aquest mes de febrer, just quan acabe la suspensió de tres mesos aprovada.

Investigació del Tribunal de Comptes

El projecte d’ampliació està a més immers en una investigació. El Tribunal de Comptes ha obert una peça d’acció pública per investigar presumptes irregularitats de l’APV en l’operació aprovada per rescatar la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia SA a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporació Marítima SL, en què l’empresari i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, té previst construir un edifici d’oficines de 13 altures.

Com va informar eldiario.es en exclusiva, la Comissió Ciutat-Port, integrada per entitats com l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, l’Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port, Per l’Horta i Ecologistes en Acció, va presentar una denúncia davant el Tribunal de Comptes contra el consell d’administració de l’APV el mes de desembre passat.

La plataforma veïnal i ecologista considera que no s’ajusten a dret les compensacions atorgades a Boluda Corporació Marítima SL, propietat de Vicente Boluda, per rescatar la concessió d’Unión Naval de Valencia SA i executar en aquests terrenys la nova terminal de creuers, a canvi d’una altra concessió en una altra parcel·la de 4.700 metres per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures.

Aquesta operació ve a conseqüència dels canvis introduïts en l’ampliació del port del València respecte del projecte original que va obtindre la DIA el 2007. El nou pla aprovat pel consell d’administració de l’APV que presideix Aurelio Martínez implica el trasllat de la terminal de creuers, situada actualment al costat dels dics de recer, als terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM) SL.