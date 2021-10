El Govern destinarà 30 milions al soterrament dels accessos ferroviaris de València l’any que ve

El canal d’accés ferroviari de València, la licitació del qual es preveu per a finals d’enguany o principis del que ve, és l’únic projecte vinculat al Parc Central amb assignació pressupostària per part del Govern amb vista a l’any que ve.

Aquesta actuació, les obres de la qual podrien iniciar-se el 2023 i acabar entre el 2027 i el 2028, suposa el soterrament de les vies que van des del bulevard sud fins a les actuals estacions del Nord i Joaquín Sorolla, cosa que permetrà escometre el desenvolupament urbanístic en l’àmbit del Parc Central a la ciutat de València i cosir els barris del sud mitjançant el bulevard enjardinat de Federico García Lorca que s’habilitarà en superfície.

Les obres, amb un pressupost de 437 milions d’euros, inclouen l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla i la demolició del pont de Giorgeta. El 50% del cost l’ha d’abonar el Govern, i la resta a parts iguals l’han d’aportar entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament.

Sobre aquest tema, la delegada del Govern, Gloria Calero, va afirmar dijous que els pressupostos generals de l’Estat inclouen una partida de 29,9 milions per al canal d’accés ferroviari.

Està previst que en les pròximes setmanes representants del Govern presenten l’estudi informatiu del túnel passant, que s’executarà juntament amb l’estació central subterrània, i de la doble plataforma entre Castelló i València, tots dos projectes vinculats el Parc Central i al Corredor Mediterrani.

No obstant això, les partides per a totes dues actuacions s’ajornen fins al 2023 i el 2024 respectivament. En el cas del túnel, s’inclouen tres milions el 2023; 10 el 2024 i 30 el 2025. En el pressupost del 2021, estava previst que les inversions començaren l’any que ve amb tres milions, 10 el 2023 i 60 el 2024.

D’altra banda, els comptes de l’Estat preveuen també una partida de 10 milions d’euros per al Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) de la central de Cofrents. Com ja va informar aquest diari, l’ATI té una capacitat per a 24 contenidors de residus radioactius i la previsió és traslladar-ne cinc cada 24 mesos.

D’altra banda, segons va informar Calero, la societat estatal Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED, pel nom en castellà) incrementa les seues inversions a la Comunitat un 70,5%, i se situen en 27,15 milions d’euros. D’aquest import, es destinen 8 milions d’euros al nou col·lector oest de l’Albufera i 6,38 milions d’euros per a modernització de regadius tradicionals del Xúquer.

La Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA) amb 10,27 milions d’euros, triplica les seues inversions en la Comunitat i Paradors de Turisme destina 10 milions d’euros per a la remodelació i la millora d’instal·lacions del Parador de Xàbia, a la comarca de la Marina Alta.

En matèria de carreteres, s’invertiran 133,34 milions d’euros, en què destaquen 49 milions d’euros destinats a actuacions en l’A-7; 30 milions d’euros a actuacions en l’N-220; 19,60 milions d’euros a actuacions en l’N-332; i 11,50 milions d’euros a actuacions en l’N-232.

La inversió en ciència i tecnologia també creix. Es destinaran a la Comunitat Valenciana més de 14,6 milions d’euros dins dels Plans Complementaris d’R+D+I; i, en el marc del Pla de Recuperació, es destinaran el 2022 a les Universitats de la Comunitat. Valenciana 14,7 milions d’euros per a requalificació i per a modernització i digitalització.

Tal com va recordar la delegada a l’inici de la seua intervenció, es destinen 200 milions d’euros per al Conveni d’infraestructures amb la Comunitat Valenciana. Es doten 100 milions d’euros per a la implantació d’experiències pilot de solucions de mobilitat innovadores a la Comunitat Valenciana. Figuren 38 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità de València, per al finançament del transport regular de viatgers i 28,91 milions d’euros per al Consorci de València 2007 i liquidar el deute.

“Crec humilment que són els pressupostos que a qualsevol Govern li agradaria presentar per al nostre territori. Són els pressupostos a què aspiraria qualsevol partit valencià, perquè ens col·locaran en una posició d’eixida millor”, va apuntar la delegada després de detallar les partides.