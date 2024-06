El Govern evita contestar sobre indemnitzacions en cas que la justícia paralitze l’ampliació del port de València

El Govern central es posa de perfil davant les possibles indemnitzacions milionàries a què s’exposa en cas que s’adjudiquen les obres de l’ampliació del port de València i que poc després es paralitze el projecte en els tribunals. A més, torna a evidenciar que Ports de l’Estat no ha emés cap informe sobre la validesa de la declaració d’impacte ambiental, malgrat que després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid torna a ser l’òrgan substantiu de l’actuació.

Això es desprén de la resposta que ha donat per escrit al diputat de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez, que va elevar les preguntes següents: “Podria l’Administració General de l’Estat incórrer, malgrat estar informada i amb el precedent del projecte Castor, en indemnitzacions milionàries si la justícia paralitzara el projecte en els procediments que hi ha oberts amb les obres ja adjudicades? Emetrà Ports de l’Estat un informe motivat sobre la validesa de la declaració d’impacte ambiental del 2007 per al nou projecte, tenint en compte els canvis que s’hi han implementat? Es paralitzarà la licitació de les obres d’ampliació del port de València fins que s’emeta aquest informe?”.

Segons la resposta, a què ha tingut accés elDiario.es, el Govern es remet a l’informe que va fer Ports de l’Estat el 9 d’abril de 2021, que conclou que la DIA no està caducada, però no es pronuncia sobre la seua validesa per al nou projecte tenint en compte els canvis implementats. Aquest informe es va emetre abans que el Ministeri de Transició Ecològica designara l’Autoritat Portuària de València òrgan substantiu i, per tant, responsable de sol·licitar nous informes ambientals. No obstant això, el TSJ de Madrid va considerar nul·la la resolució del ministeri i la condició d’òrgan substantiu va tornar a Ports de l’Estat, sense que s’haja tornat a pronunciar sobre aquest tema. De la resta de les preguntes no es pronuncia més enllà d’afirmar que “l’expedient de contractació de les obres de la nova terminal nord de contenidors continua el seu curs administratiu”.

Precisament, la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora al projecte, va advertir fa poc que el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València per a adjudicar les obres podria esdevindre’s la setmana que ve, malgrat els tres processos judicials oberts davant diferents tribunals i que qüestionen l’avaluació ambiental, el projecte tècnic i el procés de licitació mateix.

L’entitat ha recordat que es dragarà fins a 28 metres de profunditat en la dàrsena del port de València i fins a 27 metres en la dàrsena de Sagunt i que es pretén dragar fins a 10 milions de metres cúbics a València, tot i que la DIA del 2007 tan sols preveia 18 metres de profunditat i 1,5 milions de metres cúbics en aquesta ciutat.

“Si els membres del consell d’administració de l’Autoritat Portuària valenciana arribaren a adjudicar les obres d’ampliació en les circumstàncies actuals, abandonats per la seua entitat matriu Ports de l’Estat, podrien incórrer no sols en una extralimitació de les seues competències, sinó també en eventuals responsabilitats personals”, conclouen els portaveus de la Comissió Ciutat-Port.