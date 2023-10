El Govern ja ha regenerat el 45% de les platges del Parc Natural de l’Albufera danyades pel port de València

El Ministeri de Transició Ecològica ha posat a la disposició de la ciutadania els primers 3 quilòmetres regenerats de les platges del Parc Natural de l’Albufera danyades, entre altres causes, per l’efecte ombra de les diferents ampliacions del port de València. Això implica el 45% dels 7,1 quilòmetres lineals de costa sobre els quals s’actuarà, en concret des de Pinedo fins a la Gola del Pujol.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacat “el treball fet amb diligència” per part de Costes “per a avançar en temps en la recuperació de les platges, amb molèsties mínimes per als usuaris”.

Bernabé ha recordat que les obres de regeneració de les platges del sud de València compten amb un pressupost de 28 milions d’euros, “la inversió més gran prevista en les costes espanyoles per a enguany”. A través d’aquestes actuacions, s’abocaran 3.000.000 de metres cúbics d’arena al llarg de 7 quilòmetres de costa compresa entre Pinedo i la Gola del Pujol. Les obres són finançades amb fons europeus Next Generation.

La finalització de la regeneració està prevista per al pròxim 24 d’octubre, moment en què la draga es traslladarà a Dénia, on es duran a terme altres obres de regeneració que compten amb un pressupost de 19 milions d’euros.

Recuperar la línia de mar de l’any 1965

L’actuació esmentada suposa la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 m), del Saler (2.700 m) i la Garrofera (1.800 m), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.100 metres.

Es pretén la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 i la prolongació de la Gola del Pujol, per a permetre el suport del material abocat.

La regeneració consisteix a recarregar d’arena artificialment la platja fins a arribar a una amplària entre 40 i 70 metres segons les zones, fet que augmenta la protecció davant temporals. Per fer-ho, s’utilitzaran prop de 3 milions de metres cúbics de material procedent d’un jaciment submarí situat davant de la costa Valenciana (Sueca/Cullera) a una profunditat entre 60 i 80 metres, allunyat de la façana litoral.

Es tracta, per tant, d’una actuació necessària i de gran importància que suposa l’adaptació de la costa a l’efecte del canvi climàtic i un fre a l’erosió que pateix aquest litoral.

Està prevista, igualment, la regeneració dunar de la zona, incloent-hi la instal·lació de captadors d’arena i la plantació de vegetació.

L’afecció del port de València

Com va informar elDiario.es, l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018 necessari per a donar el vistiplau al projecte apunta al port de València com un dels causants del procés de regressió que pateixen les platges del sud, cosa que, al seu torn, posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

En concret, afirma que “la supressió de les fonts d’alimentació al front litoral d’estudi, a conseqüència del dèficit d’aportacions del Túria i l’efecte barrera del port de València, unida a l’ocupació de les seues dunes en algunes parts del tram per obres d’infraestructures i edificacions, ha tingut com a conseqüència la regressió de la franja costanera nord i la degradació d’un espai litoral considerat Espai Natural Protegit”.

A més, afig que el fenomen erosiu ha anat propagant-se cap al sud amb el pas del temps, i ha afectat més longitud de costa: “En l’actualitat el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per estrenyiment de la restinga que tanca l’Albufera, per la qual cosa es fa necessària la intervenció per a evitar que continue el seu desgast, cosa que suposa un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera. Fins al moment, les actuacions escomeses en el tram de costa han consistit en aportacions successives de material que han tingut caràcter puntual i únicament han suposat solucions a curt termini, sense arribar a abordar globalment el problema”.