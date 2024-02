El Govern de Mazón va denegar la pròrroga de 200 bombers forestals abans del gran incendi de Montitxelvo, malgrat que tenia pressupost

Uns quants bombers forestals es van manifestar davant la Conselleria de Justícia en la Generalitat Valenciana que dirigeix Elisa Núñez, de Vox, el 30 d’octubre passat, per la negativa a prorrogar el servei dels quasi 200 professionals que tenen contractes temporals de sis mesos, de l’1 de maig al 31 d’octubre, i que en els últims anys, amb el Govern del Botànic, s’havien prorrogat fins al 31 de desembre.

Dos dies més tard, l’1 de novembre, es va declarar l’incendi de Montitxelvo que va arrasar 2.500 hectàrees, el segon més devastador de l’any després del de Vilanova de Viver, que va cremar 4.700 hectàrees. Tots dos es van produir fora de les temporades tradicionals de risc.

Segons la resposta de la mateixa Núñez a preguntes de la diputada socialista Alicia Andújar, la consellera de Vox va sol·licitar la pròrroga del servei d’un total de 183 efectius de reforç amb un cost total d’1,6 milions d’euros per a l’Administració, però la mà dreta del president Carlos Mazón i consellera d’Hisenda del PP, Ruth Merino, va denegar la petició, malgrat que hi havia un romanent del 41% sense executar en el capítol de personal, és a dir, la despesa no implicava un augment de la massa salarial prevista en els pressupostos: “Se certifica que hi ha dotació pressupostària suficient en la previsió de la Llei 9/2022, del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023”, diu en la seua sol·licitud la responsable de Justícia.

Encara que Núñez va culpar el Govern del Botànic de la impossibilitat de prorrogar els contractes, la realitat és que la petició de pròrroga no es va argumentar en nom de l’interés general i de la situació de canvi climàtic, tal com es feia i s’autoritzava amb el tripartit d’esquerres. En aquest cas, es va sol·licitar “atenent l’alta probabilitat d’ocurrència d’episodis multiemergències, com ara pluges torrencials o grans nevades”.

Precisament, la diputada socialista Alicia Andújar va criticar aquesta qüestió i altres relacionades amb la gestió dels bombers forestals en les Corts: “La senyora Núñez confiava en el miracle dels pans i els peixos, però ha topat amb la realitat. S’oblida que no la van posar al capdavant de la Conselleria perquè fera miracles, sinó perquè gestionara les emergències. I ara acaba de topar-se amb la realitat, i és que per a contractar les unitats de reforç i per a comprar equips de protecció o per a arreglar autobombes cal pressupost. Per contra, han retallat 13 milions d’euros en emergències”.

Els bombers es mobilitzen

Uns 300 bombers forestals dels 900 de la plantilla de la Generalitat Valenciana (600 de fixos i 300 de temporals) es van reunir el dimarts 27 de febrer en assemblea per acordar diferents mobilitzacions amb l’objectiu que s’atenguen les seues reivindicacions, principalment l’aprovació del conveni col·lectiu de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències SAU (Sgise).

A més, exigeixen un procés excepcional d’estabilització de places, la supressió de la temporalitat del personal operatiu de reforç, reorganització de l’operativitat mitjançant la implantació d’un tercer torn de treball per a disposar d’una presència contínua i més professionals i la incorporació d’un seté component per torn de treball.

Tots els sindicats amb representació van firmar una acta de l’assemblea en què van criticar l’actual gestió del servei del PP i de Vox: “Han llevat la representació sindical del consell d’administració fent-se menys transparents en la presa de decisions que afecten els treballadors. Redueixen 9 milions d’euros destinats al projecte de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE), sense proposar cap projecte de millora per al servei i podent haver-se destinat a les millores del servei de bombers forestals. Estrangulen retallant 13 milions d’euros i, no contents amb això, retiren l’encàrrec de Tragsa sense cap estratègia per a reposar d’una manera lògica les funcions que es duien a terme, fent així que la inexistent previsió afecte tot el personal de l’empresa per falta de recursos tecnicoadministratius”.