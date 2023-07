El Govern preveu executar enguany 1.000 milions en obres del Corredor Mediterrani

“El judici sobre avanços o no avanços en el Corredor Mediterrani ha de posar-se en relació amb la tendència de fons i amb el compromís amb el projecte. Hi ha un suport sostingut a aquest projecte, que s’expressa en dades i en finançament europeu, com els 28 milions per al canvi d’amplària Castelló-Tarragona. El Corredor Mediterrani és irreversible, a més de treballar a favor de tendències hui com la descarbonització del transport, el combat al canvi climàtic, el suport a les exportacions, la reindustrialització i la connexió ferroportuària”. El coordinador del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, analitza d’aquesta manera les dades relatives als avanços de la infraestructura en els últims anys i la previsió per a aquest exercici.

Segons la informació aportada per l’Oficina del Corredor Mediterrani, des del 2018 fins a juny d’enguany s’han licitat projectes per valor de 5.417 milions d’euros en la branca litoral d’Algesires amb la frontera francesa, a més del tram Sagunt-Terol. En el mateix període i els mateixos trams s’han adjudicat obres per valor de 3.902 milions d’euros.

Només per a aquest primer semestre de l’any es preveuen licitacions per un import de 797,74 milions d’euros, mentre que la previsió d’execució pressupostària per a tot el 2023 és de 1.027 milions d’euros. A més, hi ha previstos 281 expedients de licitació en aquest mateix període i 300 expedients d’adjudicació.

D’aquesta manera, el Corredor Mediterrani supera la xifra de 5.000 milions en licitacions i s’acosta a 4.000 milions des de 2018, cosa que suposa “una xifra molt rellevant i que mostra el compromís sostingut amb el Corredor Mediterrani”, assenyala Boira.

El balanç es produeix després que la plataforma Vull Corredor es mostrara crítica recentment amb la lentitud de l’avanç de la infraestructura.

Segons l’entitat, les sis fites que estaven pendents per al 2022 continuen estant-ho i són les següents: la finalització de les obres del túnel de Castellbisbal (Barcelona); la finalització del tercer carril en la via restant entre Castelló i València; la posada en funcionament de la via única en amplària ibèrica en el tram Moixent-La Encina; els projectes dels trams restants de la línia Múrcia-Cartagena; la definició de l’alternativa a la línia Almeria-Granada; i la solució de l’electrificació en el tram Ronda-Bobadilla.

Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, va criticar: “Tot està en marxa, però sense avanços substancials i les obres van, però no al ritme que nosaltres voldríem o que esperàvem”. “El túnel passant de València, que no està nio tan sols dissenyat” és una de les preocupacions més grans, ja que, “mentre no estiga, serà el semàfor del Corredor, ací es pararà tot”.