El Govern reserva 20 milions per a l’ampliació del port de València i 5,5 per a la terminal de creuers

La polèmica ampliació del Port València i la nova terminal de creuers apareixen novament pintades en els pressupostos generals de l’Estat que es van presentar dijous.

El Govern ha previst una partida per als pròxims quatre anys de 313 milions d’euros per als molls de l’ampliació i de 50,3 milions per a l’estació de passatgers, malgrat les incerteses judicials i polítiques que envolten tots dos projectes. Només per a l’any que ve, la partida destinada al primer projecte és de 20,7 milions i per al segon de 5,5 milions.

I això, malgrat que l’ampliació nord està pendent d’una suspensió cautelar sol·licitada per la Comissió Ciutat-Port a l’Audiència Nacional que ha de pronunciar-se sobre la cessió per part del Ministeri de Transició Ecològica de la condició d’òrgan substantiu a l’Autoritat Portuària de València (APV), cosa que deixa en mans del Port la decisió de sol·licitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA). Sobre aquest tema, el Defensor del Poble es va pronunciar fa poc sobre la qüestió demanant al ministeri un pronunciament sobre la DIA.

Sobre la terminal de creuers que l’APV pretén adjudicar en el pròxim consell d’administració a Baleària, la plataforma veïnal i ecologista va advertir que, si ho fa, incorrerà en prevaricació pel fet de no tindre informes ambientals i estar els terrenys on se situarà pendents de resolució judicial pel rescat fallit de la concessió de Boluda.

Els projectes tampoc han generat consens polític, menys entre els socis de Govern central i autonòmic. Tant Podem com Compromís els rebutgen per la falta de garanties ambientals en plena emergència climàtica, així com l’alcalde de València, Joan Ribó, que exigeix una altra DIA.

La ZAL de València, sense inversió

La inversió prevista per als projectes portuaris contrasta amb la de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que es queda sense assignació, a l’espera de la resolució del Suprem després d’una nova sentència guanyada pels veïns que avala la il·legalitat del pla i que va ser recorreguda per l’APV i el Govern valencià.

Si bé és cert que l’empresa pública Plataforma Intermodal i Logística compta amb una assignació per a l’any que ve de 15 milions, d’aquests 10 van destinats a Sagunt i els 5 restants a la compra de sòl logístic.