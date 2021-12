El Govern valencià habilitarà 9.000 places en 49 pàrquings dissuasius per a deixar-hi el cotxe i entrar a València amb metro o Rodalia

Deixar el cotxe en les estacions de l’àrea metropolitana de València de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) o de Rodalia per a accedir al nucli urbà de la capital per ferrocarril, d’una manera més sostenible, i descongestionar el trànsit en els accessos a la ciutat. Aquest és l’objectiu que persegueix el pla que va presentar dimecres el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que va anunciar que s’habilitaran 9.165 noves places d’aparcaments dissuasius al costat de les estacions de Metrovalència i Adif (Renfe) per “fomentar l’ús del transport públic, la descarbonització i descongestionar les ciutats”.

Com va avançar elDiario.es, la Generalitat triplicarà el nombre d’aquestes places d’estacionament, ja que en l’actualitat n’hi ha 4.425, segons va assenyalar el conseller en la presentació del pla d’aparcaments dissuasius per a l’àrea metropolitana de València.

En total, el pla inclou la creació de 17 nous estacionaments dissuasius, així com l’ampliació de 14 dels aparcaments ja existents. Així doncs, sumant-ne 18 més ja existents, però en què no s’intervé, l’àrea metropolitana de València tindrà un total de 49 estacionaments dissuasius. També s’ofereix un servei de tres llançadores d’autobús a dues estacions i la millora de l’accessibilitat del pàrquing fins a l’estació de València Sud.

Aquest pla d’aparcament dissuasiu preveu una inversió de 32 milions d’euros a executar en els pròxims anys i algunes d’aquestes actuacions, com els aparcaments en les estacions d’Albal –que serà un dels primers a iniciar-se i estarà operatiu el 2022–, Horta Vella a Bétera i El Clot a Riba-roja s’executaran a curt termini, aprofitant els fons del mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) de la UE.

El conseller va destacar que el pla pretén garantir la intermodalitat i lluitar contra el canvi climàtic, l’objectiu és que la ciutadania puga accedir de manera senzilla a les principals estacions i deixar-hi el cotxe, la bicicleta o el patinet de manera segura.

Entre les estacions d’FGV que tindran aparcament dissuasiu destaquen les de Realón, Torrent, Serreria, Universitats, Germans Machado, Carolines, Paterna, Font del Gerro, El Clot, Torre del Virrei, Horta Vella o Faitanar. Quant a estacions de Renfe, s’habilitaran places en la de Silla i Albal i s’ampliaran les d’Alginet, Aldaia, Massalfassar o Puçol.