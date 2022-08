El Govern valencià mostra la seua impotència per a tallar la sagnia de víctimes dels bous al carrer

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va convocar dilluns de manera extraordinària la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’analitzar, juntament amb representants de les penyes i experts, l’alta sinistralitat en els festejos d’aquest estiu. En el que va d’any ja hi ha hagut set víctimes mortals i 300 ferits en els actes taurins organitzats fins al mes d’agost en 280 municipis valencians.

Una situació que, no obstant això, no ha sigut prou perquè el departament que dirigeix Gabriela Bravo adopte mesures extraordinàries de gran importància, més enllà de demanar “prudència” a l’hora de participar en aquests actes, de fer una crida perquè s’extreme la vigilància per evitar la participació de menors i de reforçar la formació de les penyes i els organitzadors.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, que va presidir la reunió amb el director d’Interior, Salvador Almenar, va posar en evidència la falta de mesures efectives davant les escruixidores xifres de morts: “El reglament actual ja és dur i cal complir-lo. Participar en aquests actes és voluntari i el risc zero no existeix. Hem detectat que d’alguna manera hi ha qui ha perdut la por al bou”, va afirmar, i va afegir després que estudiaran millores en la normativa que no entren en el fons de la qüestió, com l’obligatorietat de portar un calçat adequat o evitar que els participants es facen selfies.

Va ser el president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, qui va abordar un dels problemes dels actes taurins, com és garantir la presència policial en tots per a controlar, entre altres qüestions, l’accés de menors als recintes o que els participants estiguen en plenes facultats. “Hem sol·licitat que s’estudie la possibilitat que els municipis que tenen Policia Local puguen compartir-la amb els que no en tenen per millorar la seguretat”.

També la presidenta del Col·legi de Veterinaris, Inmaculada Ibor Martínez, va posar damunt la taula una proposta encaminada a millorar la situació del bestiar: “Volem que es preveja com a obligatòria i no com a voluntària la presència d’un veterinari en cada acte taurí. Cada vegada són més els municipis que en contracten, però ha de ser una obligació, perquè d’aquesta manera es garanteix que l’animal estiga en condicions en tot moment”.

Segons va informar Ángel, hi ha oberts 15 expedients per presència de menors en actes taurins, cinc per província. Per defunció d’animals durant els actes se n’han obert dos més.