El Govern valencià obri els pressupostos a la ciutadania amb 125 milions d’euros per a projectes a voluntat popular

“El Pacte del Botànic en aquesta legislatura ha d’arribar a la ciutadania i fer-la partícip”. Al juliol del 2019, nouvinguda al càrrec, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo es va marcar com a objectiu polític incrementar l’interés ciutadà per les decisions polítiques i reduir la bretxa entre l’Administració i la població a què serveix. No debades va canviar l’ordre dels títols de la conselleria per alinear-los amb les prioritats.

Un any i mig després, en els segons pressupostos en què participa, la conselleria posa en marxa el primer projecte de pressupostos participatius de l’executiu valencià. El Govern del Pacte del Botànic reservarà 125 milions d’euros en els comptes públics del 2022 per a les decisions que més suport ciutadà conciten i convida persones i col·lectius a presentar les seues propostes.

Un servei d’assistència psicològica per a joves, incrementar les ajudes de lloguer, millorar les connexions en transport públic entre dos municipis, ampliar un centre educatiu o estendre la xarxa de carrils bici són algunes de les iniciatives que ja s’han presentat en el portal GVA Participa. Les iniciatives relacionades amb la salut mental, les ajudes públiques i les millores en infraestructures i serveis van al capdavant.

El termini per a plantejar projectes acaba el 30 de maig i donarà pas a la revisió, l’avaluació i la votació de les propostes, que es repartiran sobre la base de criteris poblacionals i territorials; el 70% dels recursos totals es distribuiran en projectes comarcals i el 30% restant es reserven per a projectes d’àmbit autonòmic. La presentació de les iniciatives es du a terme per via telemàtica i per majors de 16 anys, o entre 12 i 16 anys amb autorització del tutor legal. S’exclouen iniciatives que no siguen competència de la Generalitat Valenciana, que siguen discriminatòries o no s’ajusten als capítols pressupostaris de participació (compra de béns comuns i despeses de funcionament, transferències corrents en concurrència competitiva i inversions reals); és a dir, no pot plantejar-se la creació d’un impost, les subvencions o les transferències financeres a una entitat concreta o una mesura abstracta.

El procés consta de huit fases: informació i debat; presentació de propostes; revisió interna de les propostes; fase de suports; avaluació de propostes; publicació de preus; votació de projectes; i resultats. Posteriorment es farà un seguiment i un control de les iniciatives aprovades, a partir de la seua incorporació en el projecte de pressupostos de la Generalitat del 2022 i fins a l’execució d’aquestes.

El departament de Pérez Garijo, d’Unides Podem, entén la transparència i la participació com una eina contra la desafecció política: “Els i les que defensem la democràcia observem amb preocupació la desafecció política per part de la ciutadania (...) per a aconseguir una democràcia enfortida és imprescindible que els ciutadans i ciutadanes creguen i confien en les seues institucions”, assegurava la consellera en la presentació. Així doncs, durant aquest mes organitzaran quatre seminaris web per acostar les propostes i treballaran amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx –que avaluarà tot el procés–, el Consell Valencià de la Joventut i el Consell de Participació Ciutadana.