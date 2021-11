El Govern valencià plantejarà a l’Agència de Protecció de Dades una sanció a Ribera Salud per retindre informació de l’hospital de Torrevella

La retenció d’informació relativa a pacients i personal sanitari del departament de salut de Torrevella podria costar-li molt cara a Ribera Salud, empresa que fins al 15 d’octubre passat gestionava el recinte sanitari i que es va negar a facilitar tota aquesta documentació reclamada des d’un any abans per la Conselleria de Sanitat amb l’objectiu de torpedinar-ne el rescat públic.

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez, ja va iniciar un expedient encaminat a sancionar la companyia després d’haver constatat que es negava a facilitar a la Conselleria de Sanitat tota la informació requerida per fer efectiva la recuperació de la gestió pública, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys atorgat en el seu moment pel PP.

Ribera Salud es va negar a facilitar les dades malgrat les reiterades sentències que van avalar la legalitat de les normes de reversió comunicades amb un any d’antelació, tal com va lamentar la mateixa consellera de Sanitat, Ana Barceló.

En la seua compareixença a petició pròpia en la Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes el 6 d’octubre passat, va denunciar que a tan sols nou dies de la recuperació de la gestió pública, la companyia seguia sense enviar la informació relativa al personal, que segons denuncia, comparteix en alguns casos amb el departament del Vinalopó.

“Una informació que es considera imprescindible per a poder garantir la continuïtat del servei a la població protegida del departament de salut de Torrevella, que està al voltant de les 180.000 persones. No obstant això, com ja va passar en el procés de reversió del departament de la Ribera, s’ha repetit l’obstaculització i la negativa a facilitar qualsevol mena d’informació per part de la concessionària”, va lamentar.

Una vegada executada amb èxit la recuperació de la gestió pública de l’hospital, la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana sol·licitarà a Sanitat que documente tots aquests incompliments amb l’objectiu d’elevar un informe a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb l’objectiu que establisca, si escau, les sancions oportunes.

A priori, des de Transparència consideren que es podria aplicar la sanció corresponent d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, ja que no es pot negar a l’Administració l’accés a unes dades que són de l’Administració mateixa.

Aquest supòsit incorreria en una sanció molt greu per un tractament de dades sense la legitimació necessària que, a més, pot afectar drets fonamentals, la qual cosa pot implicar una sanció de fins a 20 milions d’euros o del 4% del volum de negoci de l’empresa.