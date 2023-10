El Govern valencià presumeix d’estalviar 3,3 milions d’euros en assessors, mentre renuncia a recaptar 366 milions en impostos

El Govern valencià presumeix d’estalviar 20 milions d’euros en tota la legislatura sobre la base de la reducció d’alts càrrecs i assessors, mentre bonifica impostos a les rendes altes. L’executiu autonòmic del PP i Vox promociona un pla d’aprimament administratiu prescindint de l’estructura administrativa com “un compromís de reducció de la despesa”, que a penes té impacte pressupostari, mentre renuncia a la recaptació almenys de 366 milions d’euros anuals en impostos.

El Consell que presideix Carlos Mazón ha aprofitat el mateix ple en què s’ha aprovat el projecte de llei que bonifica al 99% l’impost sobre successions i donacions per a exposar el compromís electoral de reduir el personal eventual, cosa que en campanya electoral van denominar el “greix” de l’Administració. Dimarts, l’executiu ha acordat que l’estructura de les conselleries tindrà 61 assessors davant dels 116 del Govern del Pacte del Botànic, cosa que tindrà un impacte pressupostari de 13,2 milions d’euros en tota la legislatura; a penes 3,3 milions d’euros a l’any.

Segons ha apuntat la titular d’Hisenda i portaveu, Ruth Merino, l’executiu actual està compost per 121 alts càrrecs: una presidència, nou conselleries, deu sotssecretaries, 26 secretaries autonòmiques i 75 direccions generals, “30 alts càrrecs menys que en l’últim Consell”, que impliquen set milions d’euros en quatre anys. La portaveu del Consell ha admés que “no solucionarà problemes com l’infrafinançament”, però ha destacat que les mesures són un “gest polític” que “evidencia el full de ruta” de l’executiu autonòmic del PP i Vox.

Seguint el full de ruta, el Consell ha aprovat la bonificació de l’impost sobre successions i donacions que només paguen les rendes més elevades i l’avantprojecte de llei de mesures fiscals que rebaixa l’impost de transmissions patrimonials i bonifica activitats esportives en l’IRPF. L’executiu amplia la bonificació al 99% del tribut a les herències, malgrat que el Comité Econòmic i Social qüestiona tant la mesura com els càlculs.

L’impacte en la recaptació ha anat oscil·lant des de l’anunci i ara Hisenda, amb les dades dels contribuents del 2022, estima que serà de 166 milions d’euros. En la primera memòria sobre la reforma, Hisenda va xifrar l’impacte de la rebaixa en 231 milions d’euros, cosa a què el CES va respondre: “Ateses les dades d’execució pressupostària, la recaptació global de l’impost ha sigut substancialment superior en els dos últims anys, per la qual cosa el CES CV en demana la revisió”. A aquesta xifra cal afegir les desgravacions de l’IRPF i la rebaixa en l’impost sobre transmissions patrimonials, que l’executiu xifra en 200 milions d’euros. En total, són 366 milions d’euros estimats en una minva d’ingressos per a una Administració ja infrafinançada. Caldria retallar més de cent vegades els assessors promesos per a compensar.