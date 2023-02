El Govern valencià, primer a fer la compra més gran a la Sareb: 500 habitatges per a lloguer social

La vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) han arribat a un principi d’acord per a la transmissió d’un nombre d’habitatges important, al voltant de 500 per a destinar-les a lloguer social. L’operació dona resposta a una demanda social que a la Comunitat Valenciana ha recaptat el suport de sectors importants de la societat civil, així com de la patronal i dels sindicats més representatius en el marc del diàleg social.

Després de l’anunci, el vicepresident Héctor Illueca ha destacat la importància d’aquesta via pel fet de ser la valenciana la primera comunitat autònoma que podrà ampliar així “de manera tan extraordinària el parc públic d’habitatge amb actius de Sareb”. Així mateix, ha assegurat que “l’ampliació del parc públic de la Generalitat és una prioritat per al Govern valencià per a fer front així a l’emergència residencial en un escenari de crisi econòmica” i ha afegit que esperen tancar l’acord definitiu i signar-lo “en qüestió de setmanes”.

Héctor Illueca ha recordat: “Des de l’inici de legislatura hem adquirit 1.262 habitatges en 98 municipis del territori valencià, amb una inversió de 76.087.170 euros. Amb aquestes noves adquisicions aconseguirem consolidar el parc públic d’habitatge, convençuts que és l’única manera de fer front a una necessitat social i en aquesta línia continuem treballant com ho demostren les converses que anem mantenint amb Sareb”.

Adquisició en diverses fases

Està previst que la venda es produïsca en diverses fases, en què el primer objectiu és la formalització d’una adquisició el mes d’abril de 335 habitatges.

En l’actualitat ja s’han identificat els habitatges de Sareb que formaran part d’aquest acord i els equips tècnics de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estan visitant cada immoble per comprovar-ne l’estat, per la qual cosa encara no està tancada la quantia d’adquisició, tot i que des de la Sareb estimen que estarà al voltant de 50 milions d’euros.

Segons ha assenyalat el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar: “Les reunions de treball es duen a terme a l’espera de conéixer el valor final de l’operació. Hem de destacar que la transmissió d’un paquet d’habitatges d’aquestes característiques ajudarà a atendre les demandes residencials del nostre territori.”

Aquesta serà la primera operació de compravenda a una Administració pública d’aquesta envergadura. Sareb preveu que aquest acord puga estendre’s a altres comunitats autònomes i d’aquesta manera continuar aplicant els principis de sostenibilitat i utilitat social. Segons fonts de Sareb, estan treballant coordinadament amb diverses administracions públiques per valorar les seues necessitats i identificar els actius que pot posar a la seua disposició a través d’operacions de compravenda i incrementar els parcs públics d’habitatge destinat al lloguer social.

D’altra banda, Sareb i la Generalitat Valenciana prossegueixen les converses per continuar avançant en un model de gestió per a les famílies vulnerables que resideixen actualment en habitatges propietat de la societat esmentada.