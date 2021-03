El Govern valencià protegeix el paratge natural de les Moles en què es va projectar el centre comercial Port Mediterrani

El paratge natural de les Moles situat al terme municipal de Paterna quedarà blindat com a terreny sobre el qual desenvolupar qualsevol projecte urbanístic com el centre comercial Intu Mediterrani, conegut anteriorment com a Port Mediterrani.

La Comissió d’Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que dirigeix Mireia Mollà va donar divendres llum verda a l’actualització del pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Túria.

El dictamen de la Comissió va acordar la concessió de la declaració ambiental territorial i estratègica (DATE) al pla, l’aprovació definitiva del qual ha de passar pel ple del Consell, previ informe de l’Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu.

Una de les novetats més rellevants del PORN és la inclusió com a àrea objectiu de conservació (AOC) de l’esmentat paratge natural de les Moles motivat pel “potencial suficient per a recuperar els seus sistemes naturals” i que reconeix els seus valors ambientals: “Amb aquesta ampliació s’estableixen les bases legals per a complir la nostra obligació de conservar àmbits que reconeguem de gran importància per a la conservació i ens proposem un gran repte, que és gestionar aquests espais per mantindre i promoure els ecosistemes valencians de més valor i la seua biodiversitat associada”, explica la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón.

Sobre la possible col·lisió de la protecció de les Moles amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ratificada pel Suprem, després del recurs judicial interposat pels promotors d’Intu Mediterrani, Tuzón comenta que la DATE aprovada és únicament una valoració ambiental que posa en valor uns espais que tenen un valor ecològic evident.

La sentència insta la Generalitat a emetre un nou informe que fixe les condicions necessàries perquè el centre comercial, projecte tramitat com una actuació territorial estratègica (ATE), s’ajuste als criteris de sostenibilitat establits legalment.

Segons Tuzón, els serveis jurídics hauran de determinar com es compatibilitza l’aplicació de la sentència amb l’aprovació del PORN, cosa que reconeix que no serà fàcil, ja que una vegada estiga en vigor, no es podrà urbanitzar el paratge.

Amb tot, el centre comercial està pràcticament descartat des que el mes de juny passat s’anunciara l’entrada en concurs de creditors de la companyia britànica Intu Properties, promotora amb Eurofund d’Intu Mediterrani del projecte.

Altres zones noves protegides

L’extensió del nou PORN inclou com a àrea objectiu de conservació (AOC) una àmplia zona forestal en els termes municipals de Xulilla, Gestalgar i Bugarra que comprén el paratge municipal de Los Calderones, i les coves de la Sima del Higueral i la Sima Colomera, a més del conjunt de Las Pedrosas i la Sima Colomera (Bugarra).

Les ampliacions, que inclouen el pantà de la Vallesa “representen un gran avanç per a la conservació” en paraules del director general de Medi Natural, Benjamín Pérez.

En aquest sentit, la DATE fa referència al valor ambiental i esmenta les salzedes i les alberedes dels llits del Túria i els seus barrancs associats i la vegetació forestal, o la presència de rapinyaires com l’àguila cuabarrada i la marcenca, a més de dotar de protecció addicional una àrea que ja és Xarxa Natura 2000.

La revisió i l’actualització, recull a més les àrees de connectivitat fluvial, que inclou la desembocadura del riu, amb l’objectiu d’enllaçar la ribera original del Túria amb la desembocadura actual mitjançant un paisatge naturalitzat que manté part de les seues funcions ecològiques del tram final del riu Túria.