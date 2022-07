El Govern valencià retarda al 25 de juliol la retallada de servei per l’horari d’estiu en el metro de València

La Generalitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), estendrà fins al pròxim 24 de juliol els serveis habituals que es presten en les jornades laborables i de cap de setmana en les diferents línies de metro de la xarxa de Metrovalència per afavorir la mobilitat a València i la seua àrea metropolitana.

Aquesta decisió permet millorar el servei que s’ha prestat en els últims anys durant el mes de juliol. El 2018 el servei que es va planificar per a tot aquest mes era l’intermedi, el corresponent als dissabtes, cosa que implica un 33% menys de trens que una jornada normal.

El 2019 es van programar circulacions com a dissabtes, però amb reforços als matins i al migdia. El 2020 els trens tenien horaris de dies laborables només fins a les 15 h, en què passaven a freqüències de dissabte. El 2021, el metro ja va funcionar com a dies laborables durant la primera quinzena.

Abans del 2015, amb el PP en el Consell, l’horari d’estiu es va arribar a aplicar des de mitjan juny fins a mitjan setembre, cosa que va desfermar nombroses queixes d’associacions veïnals i de consumidors.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha mantingut una reunió amb la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato per analitzar el servei que prestarà l’empresa pública a València i l’Àrea Metropolitana.

Sobre el servei, la consellera ha explicat que, “any rere any, Metrovalència ha apostat per anar millorant el servei amb la finalitat de potenciar la mobilitat sostenible en un mes en què continua havent-hi una demanda important, tant de persones treballadores, com de visitants”.

A partir del dilluns 25 de juliol començarà l’horari d’estiu, coincidint amb la segona fase de les obres de manteniment i millora de via en les línies 1, 2 i 3 de Metrovalència. Aquestes obres s’han planificat per a l’estiu a fi de causar les mínimes molèsties entre persones usuàries, veïns i veïnes de les localitats en què s’hagen de produir les faenes.

Horari d’estiu en el tramvia

Pel que fa a la xarxa de tramvia, les línies 4, 6 i 8 vinculades a les diferents instal·lacions universitàries, siga a Burjassot o a València, redueixen el servei entre el 20 de juny i el 31 d’agost pel fet d’acabar el període lectiu.

En concret, com que no hi ha classes, se suprimeix el reforç habitual entre Tossal del Rei i Tarongers que dona servei cada 5 minuts als estudiants que es desplacen fins a la gran zona universitària de la ciutat, el campus dels Tarongers.

La Línia 10 de tramvia, per part seua, només veurà retallat el seu servei habitual durant el mes d’agost, en què funcionarà diàriament com si es tractara d’un dissabte.