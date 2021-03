El Govern valencià tramita un 1,4% de les 94.000 denúncies per incomplir les mesures sanitàries i contracta 52 tècnics per agilitar-les

L'allau de denúncies imposades en els últims mesos relacionades amb l'incompliment de les mesures sanitàries per a frenar la pandèmia no caura en sac trencat, encara que tardaran a arribar als infractors a causa del col·lapse que ha patit el servei del Govern valencià encarregat de la tramitació.

Fonts de la Conselleria de Justícia han informat a elDiario.es que des del passat 25 de juliol, dia que va entrar en vigor el Decret del Règim Sancionador sobre incompliment de les mesures per a evitar la propagació de la COVID-19, el nombre de denúncies ha crescut de manera exponencial.

En concret, fins ara s'han imposat més de 94.000 propostes de sanció, de les quals, més del 95% són lleus (ús inadequat de màscara la immensa majoria).

S'han introduït ja les dades en el programa de gestió de sancions de 12.993 denúncies aplicades per agents de més de 200 cossos de Policia Local, Nacional, de la Generalitat i Guàrdia Civil. Un total de 12.118 ho són per infraccions relacionades amb el fet de no portar màscara o el mal ús d'aquesta. De les 12.993 s'han iniciat ja 5.438 expedients i s'han finalitzat un total de 1.323, és a dir, un 1,4% del total.

El Servei d'Espectacles i Establiments Públics, departament dependent de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències encarregat de la tramitació, comptava abans de la pandèmia amb tan sols cinc funcionaris i estava dimensionat per a absorbir entre 250 i 300 denúncies a l'any en l'àmbit de la seua competència. L'allau de denúncies sobrepassa la seua capacitat de treball a pesar que es van iniciar els tràmits per a ampliar el personal del servei en 14 persones a principis de tardor.

No obstant això, en resultar insuficient aquest reforç, s'ha posat en marxa un pla de xoc pressupostat en 5,3 milions d'euros: "Gràcies a ell es procedirà a la contractació d'una empresa especialista en la gestió de multes i l'ampliació del servei en 52 persones més (25 tècnics jurídics, 10 administratius i 17 auxiliars) a fi d'abordar la càrrega de treball. A això cal unir la contractació d'un servei especial de Correus (per valor de 1,2 milions d'euros, inclosos en els 5,3 milions del pla) per a poder realitzar totes les notificacions tal com estableix la normativa", han informat des de Justícia.