El Govern valencià ultima un protocol per a donar viabilitat a un centenar de festivals de música

Els festivals de música vinculats a la marca de qualitat Mediterranew Musix promoguda per l’Agència Valenciana de Turisme podran tornar a celebrar-se aquest estiu, encara que alguns dels més multitudinaris com el Low o el Rototom ja han anunciat un ajornament a l’any que ve, perquè no són suficients els aforaments previstos actualment.

La taula de treball creada en el si de la Conselleria de Sanitat per abordar la situació del sector en què estan inclosos la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i representants del sector, ultima un protocol per a donar llum verda a quasi un centenar d’aquests esdeveniments.

Segons ha explicat Navarro, “està treballant-se en les mesures de seguretat que s’hauran de complir, tenint en compte que són concerts a l’aire lliure” i, quant als aforaments, ha recordat que “en aquests moments ja es poden organitzar esdeveniments de fins a 4.000 persones, però podrien ampliar-se en funció de com avance la incidència de la pandèmia i la vacunació”.

Sobre la possibilitat d’exigir algun tipus de test als assistents, ha insistit que “totes les mesures que servisquen per a millorar la seguretat estan en aquests moments damunt la taula”.

No solament serà fonamental l’aforament per a la viabilitat d’aquests espectacles que tant d’auge han agafat els últims anys, sinó també la possibilitat que el públic, sense moure’s del seu lloc, puga estar dret.

Sobre aquest tema, el tècnic responsable de Mediterranew Musix, Dani Arnal, ha destacat el bon clima d’enteniment i de treball conjunt que hi ha amb Salut Pública per a tractar de buscar solucions de manera coordinada.

Arnal ha explicat que és important que es tinga en compte la possibilitat que hi haja una franja de públic dret, “amb un certificat de vacunació o amb una prova PCR negativa”, per una qüestió de seguretat per a evitar possibles allaus: “Actualment, encara que la gent estiga asseguda, és habitual que la gent s’alce de la cadira i es pose dreta, amb la qual cosa no hi ha una gran diferència”, ha explicat.

Sobre els aforaments necessaris perquè alguns dels quasi 100 festivals que estan en aquests moments pendents del protocol puguen tirar avant, ha comentat que esperen que almenys puguen ser “entre 5.000 i 6.000 persones, amb el 50% del públic assegut”.