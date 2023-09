El gran fitxatge de l’alcaldessa de València del PP per a desbloquejar el nou estadi o la Marina: un 25% regidor i un 75% soci de KPMG

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va presentar el mes d’abril passat l’advocat José Marí Olano com un dels grans fitxatges per a llistes municipals del PP amb què va guanyar les eleccions i va recuperar la gestió de l’Ajuntament, desbancant huit anys després l’esquerra que liderava l’exalcalde Joan Ribó, de Compromís.

Advocat de l’Estat i en el seu moment membre dels serveis jurídics de la Generalitat Valenciana, Olano va ser requerit amb l’objectiu de desembossar els grans projectes embullats en problemes jurídics, entre altres el futur de la Marina de València, l’ens gestor de la qual està en uns llimbs legals per estar en un procés de dissolució congelat a l’espera que es cree un nou organisme, o la finalització del nou estadi del València CF, pendent d’un nou conveni urbanístic que garantisca la viabilitat del projecte.

En aquesta línia, una vegada constituït el nou equip de Govern municipal, Marí Olano va ser nomenat regidor de Grans Projectes i des de llavors pocs avanços de gran importància s’han conegut en aquests o altres temes estratègics per a la ciutat, com el soterrament de les vies de la Serradora o el túnel passant.

Fa poc, la portaveu socialista, Sandra Gómez, va denunciar la paràlisi en què continua embrancada la Marina a pesar que Catalá va assenyalar que era un assumpte nuclear per al seu govern. “Va dir que la primera cosa en què es posaria a treballar era a resoldre això de la Marina, però quatre mesos després no en sabem res. Va posar un regidor de Grans Projectes només amb dos objectius: el València CF i la Marina. De cap dels dos temes se sap res”.

A més, va apuntar directament Marí Olano en revelar que Catalá “té al capdavant un home amb dedicació del 25% que potser està més pendent dels seus propis negocis” i va afegir que “aquesta ciutat no es pot permetre un govern a temps parcial, perquè és una gran ciutat que requereix un treball i una dedicació que no se li presta”.

Segons informació recaptada per aquest diari, amb la dedicació parcial que té concedida Marí Olano el seu sou com a regidor ascendeix a 1.650 euros. A què dedica llavors la major part del seu temps? Segons es desprén del registre mercantil i de la seua pròpia declaració de béns, és soci i apoderat de la consultora KPMG, una de les més prestigioses del món.

Aquesta situació està dins de la legalitat, ja que, segons l’article 23 de la Constitució, tota persona té dret a presentar-se a un procés electoral i a compatibilitzar-lo amb la seua activitat privada sempre que no dedique més d’un 30% a la part pública, que en el cas d’Olano és del 25%. No obstant això, deixa en una situació complicada l’empresa a l’hora de contractar amb l’Ajuntament de València, ja que podria donar-se un conflicte d’interessos. Si se supera aquest 30% de dedicació pública, la consultora podia optar per una excedència forçosa per a evitar possibles incompatibilitats. Tant Marí Olano com KPMG han declinat fer declaracions sobre aquest tema.

Una de les primeres decisions que va adoptar Marí Olano va ser deixar sense efecte l’adjudicació aprovada per l’anterior equip de Govern per a instal·lar un centre de dades en l’edifici dels docks situat al costat de la Marina de València, una decisió contra la qual l’empresa ha recorregut i que ha paralitzat qualsevol ús del recinte. Marí Olano va esgrimir informes contraris de l’Advocacia de l’Estat i de l’Autoritat Portuària per frenar l’adjudicació, encara que altres informes jurídics municipals donaven plena validesa a l’activitat.

Preguntat fa poc per aquesta qüestió, el regidor va assenyalar que la “solució” per a l’edifici dels docks “estarà harmonitzada amb la que es done a tota la Marina”, sense entrar en més detalls, i va afegir que “encara tardarà a adoptar-se una solució jurídicament sòlida i viable per a tot l’espai de la Marina i dels docks”.

En el cas del nou estadi, després de reunir-se amb el secretari del consell d’administració del València CF, Germán Cabrera, també advocat del màxim accionista del club, Peter Lim, va traslladar a Compromís i al PSPV el contingut de la trobada i va tractar d’acostar postures per a obtindre el seu suport amb vista a l’assoliment d’aquest conveni.