El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica inicia l’exhumació de més de 220 represaliats del franquisme a Castelló

El 20 de març passat van començar les faenes d’excavació i exhumació de represaliats pel franquisme en el cementeri civil de Castelló, una acció emmarcada dins de la campanya organitzada per la Generalitat Valenciana i impulsada pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. Aquestes faenes, està previst que es desenvolupen fins al mes vinent d’agost amb l’objectiu d’exhumar més de 220 víctimes de la repressió franquista i, d’aquesta manera, finalitzar les excavacions en l’antic recinte del cementeri civil de la capital de la Plana.

Es tracta d’un projecte iniciat fa sis anys amb diferents campanyes per a dignificar els enterraments i intentar identificar genèticament els afusellats a Castelló que van ser víctimes de la repressió franquista. L’empresa Atics ja va dur a terme una trobada informativa amb les famílies i ha firmat ja amb la Generalitat l’acta d’inici de faenes l’11 de març passat.

Després de fer les faenes d’excavació i exhumació, tocarà el torn als estudis antropològics (que desenvoluparà la mateixa empresa) i genètics (Fisabio, el laboratori de la Generalitat, serà el responsable de les anàlisis d’ADN). Quan es firme l’acord per a la cessió de les dades dels familiars, un investigador de la Generalitat-Universitat de València –que treballa en coordinació amb Fisabio– es posarà en contacte amb els familiars per a gestionar les qüestions relatives a l’ADN.

Segons expliquen des del grup d’investigació, l’Ajuntament de Castelló ha construït uns columbaris en què s’allotjaran les restes quan acaben els estudis antropològics i genètics: “Tot el procés no suposa cap despesa econòmica per a les famílies, que estaran informades, i podran ser avisades si volen estar presents durant l’exhumació, o si volen rebre informació in situ en el cementeri de tot el projecte, ubicació de la fossa, restes…”.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló disposa d’un document amb els noms dels represaliats a exhumar i de les seues localitats de procedència, de qui es busca el contacte d’algun familiar.