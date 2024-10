La Guàrdia Civil confirma almenys 13 morts a València pel temporal

La Guàrdia Civil ha confirmat que almenys 13 persones han mort pels estralls del temporal que ha deixat desenes de persones desaparegudes, ha causat danys i ha provocat inundacions a tota la Comunitat Valenciana.

A Paiporta han estat trobats quatre cossos sense vida; a Torrent, cinc, i a Xiva, Xest, Alfafar i l'Alcúdia un en cada cas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistit en la importància d'evitar els desplaçaments per carretera. “Que protegeixin la seua salut i ajuden els efectius a poder actuar”, ha demanat Mazón en declaracions als mitjans aquest matí. Aquests desplaçaments no només s'han d'evitar a València, sinó també a Castelló, que es troba en alerta groga. “Hem activat el procediment de múltiples víctimes”, ha indicat el president, que no ha precisat un número concret de moment.

Mazón ha explicat que aquest procediment s'activa per avançar-se a aspectes de medicina legal i identificació de cossos. A més, ha explicat que s'ha habilitat un número específic per a denúncia de desapareguts, el telèfon 900.365.112.