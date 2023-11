Igualtat vol que els centres educatius col·laboren en la detecció de casos de violència masclista

La Conselleria d’Igualtat de la Generalitat Valenciana posarà en marxa campanyes de sensibilització en els centres educatius perquè siguen espais de detecció precoç de la violència de gènere. La vicepresidenta segona i titular d’Igualtat, Susana Camarero, ha avançat que editaran una guia formativa per a professors i efectuaran treballs amb les famílies per a avançar en la presa de consciència, una de les principals causes de la invisibilitat de les agressions.

La consellera d’Igualtat s’ha mostrat preocupada pels comportaments agressius dels joves i l’ús de les xarxes socials com a eina per a generar i difondre la violència després de la presentació d’un estudi de la Fundació Anar, que registra un augment notable de la violència contra els menors. L’informe revela que entre el 2018 i el 2022 en aquest període s’han rebut 56.455 peticions d’ajudes i s’han atés 2.962 menors víctimes a la Comunitat Valenciana. L’informe abasta la violència de gènere contra els menors, la violència de gènere en l’entorn familiar, la violència sexual, la violència psicològica, l’assetjament i el ciberassetjament.

La directora de línies d’ajuda de la Fundació, Diana Díaz, ha recalcat sobre aquest tema que aquest estudi demostra unes dades de violència exercida contra la dona que són “molt greus”: 1.594 víctimes menors ateses per violència de gènere; 567 per violència domèstica, 383 per violència sexual i 418 per una altra mena de violència física i/o psicològica a la Comunitat Valenciana. A més, la Fundació ha detectat que les violacions en ramat a xiquetes i adolescents han augmentat del 2,1% al 10,5% en deu anys. Una de les conclusions principals de l’estudi és que “un 57% no són conscients de ser víctimes de violència de gènere i un 70,2 no han denunciat” ni s’ho plantegen.

Per a la vicepresidenta segona del Consell, “són dades que mostren una realitat sobre la qual cal actuar”, ha assegurat. Per això, ha considerat prioritàries les polítiques de sensibilització i conscienciació que s’impulsen des del Consell per a “formar i educar els joves” amb l’objectiu que “no es normalitzen conductes i actituds violentes, que moltes vegades es banalitzen”.

Camarero ha expressat que hi ha hagut “una reculada” en igualtat entre els joves, que porta les xiques a normalitzar violències i actituds que ja es creien superades. La vicepresidenta, que governa amb els negacionistes de Vox en la Generalitat Valenciana, ha atribuït aquesta reculada a diversos factors, com l’assenyalament dels joves com a masclistes, com a maltractadors, cosa que ha fet que “es posen a la defensiva”. També ha al·ludit al consum de pornografia sense filtres a edats primerenques, que vincula amb la falta d’educació sexual, i l’ús de les xarxes socials sense control, que “porta també els adolescents a introduir-se en el sexe a través de la pornografia i això té molt a veure amb la violència sexual, cada vegada més cruel, nombrosa, violenta, i agressiva, i amb el creixement de les violacions en ramat”.