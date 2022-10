La indústria aeronàutica valenciana, avantguarda en innovació i pol d’atracció de talent

La vicepresidenta valenciana, Aitana Mas, ha destacat la importància de posar en valor nous sectors basats en l’R+D+I, com és el de l’aeronàutica, per impulsar l’economia valenciana en la visita que ha fet dimarts a les instal·lacions que té l’empresa PLD Space a Elx, on ha destacat que es tracta d’un sector “que molta gent ni coneix i que, a més, aconsegueix que molt de talent que se’ns en va anar estiga tornant”.

Es tracta, tal com ha ressaltat la també consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives d’empreses pertanyents als sectors productius “més dinàmics”. En el cas de PLD Space, estem davant una societat nascuda fa a penes una dècada a la província d’Alacant i que ja és pionera i referent a Europa en el desenvolupament de coets reutilitzables (el Miura 1 va superar fa a penes uns dies un dels últims assajos abans de ser llançat per fer el seu primer vol suborbital de prova).

Precisament, Mas ha destacat que aquestes “noves aparicions” en l’ecosistema valencià situen la indústria aeroespacial com una de les grans novetats dins del panorama econòmic valencià en un moment d’incertesa com l’actual. El Govern valencià considera fonamental donar suport a la consolidació d’aquests nous sectors, com l’aeronàutic, en què té un pes molt important la innovació, ja que “propicien un jaciment d’ocupació que no és el tradicional” de la Comunitat Valenciana.

Per això, Mas ha apostat per convertir els sectors aeronàutic i aeroespacial en un dels “camps de referència” de la Comunitat Valenciana a causa de la seua importància tant a Espanya com en el context de la Unió Europea: “Cal posar en valor en la societat les coses que tenim a la nostra Comunitat i que moltes vegades ni tan sols coneixem”.

El Miura 1 segueix el seu curs

El director general del PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha explicat en declaracions recollides per EFE que el desenvolupament del projecte per a llançar el coet Miura 1 “segueix el seu curs”, amb l’objectiu de fer-ne el primer llançament el mes vinent de desembre, a El Arenosillo (Huelva).

Aquest primer coet, que té previst fer un vol “suborbital” –a una altura de 150 quilòmetres, però sense arribar a circumval·lar per complet la Terra–, transportarà diversos instruments que permetran fer diverses investigacions en condicions de microgravetat.

Després de completar amb èxit un test de vol estàtic, Sánchez ha explicat a periodistes que l’empresa, que compta amb 115 treballadors, està “en un moment molt important”, ja que està “desplegant infraestructures i desenvolupant la tecnologia del Miura 1”. En aquest sentit, la Generalitat va traure a consulta pública el mes d’agost passat la instal·lació d’una empresa aeronàutica a Elx com a Projecte Territorial Estratègic que crearà 325 ocupacions i preveu una inversió milionària.

Miura 5, un coet per a conquistar l’espai

L’empresa aeroespacial PLD Space està liderant la carrera europea per enviar un coet comercial a l’espai amb l’objectiu de posar en òrbita a mitjan 2024 satèl·lits menuts des del port espacial de Kourou, a la Guaiana francesa. Es tracta d’un coet amb capacitat per a posar en òrbita en l’espai (a 500 quilòmetres d’altura) satèl·lits menuts entre 400 i 500 quilos.

Espai Aero

Les principals empreses del sector espacial valencià –Arkadia Space, COMET Ingeniería, DAS Photonics, fentISS, NAX Solutions, Orbital EOS i PLD Space– han creat la primera associació aeroespacial de la Comunitat Valenciana, Espai Aero, per reforçar la coordinació de les seues activitats, enfortir les seues capacitats gràcies al coneixement compartit i impulsar la seua visibilitat tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. Es tracta d’una aposta per afermar la seua relació a través del clúster per millorar la seua competitivitat en un mercat a l’alça.