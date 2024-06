Un informe de l’Ajuntament de València recomana ampliar la superilla de la Petxina i crear-ne sis més

La regidora socialista María Pérez va denunciar dimecres que el govern de María José Catalá manté ocult en el calaix de la Regidoria d’Urbanisme un estudi avalat pels tècnics municipals en què no sols es valora la superilla de la Petxina, sinó que fins i tot demanen que s’amplie fins més enllà de Joan Llorens. En aquest sentit, tal com va explicar l’edil en una roda de premsa juntament amb el portaveu adjunt, Borja Sanjuán, l’estudi demana executar més superilles tant en Arrancapins com en l’Eixample per a guanyar espai per als vianants davant el dèficit existent en aquests barris.

L’anterior executiu d’esquerres, amb la vicealcaldessa Sandra Gómez, al capdavant d’Urbanisme, va licitar l’elaboració d’un pla de recuperació de l’espai públic en els districtes de l’Eixample i Extramurs que es va adjudicar a Colin Buchanan Consultores SA. La regidoria que ara dirigeix Juan Giner, del PP, va donar per complit el contracte encarregat a l’empresa el 17 de maig passat, cosa que no significa que tot el que recull l’informe, consultat per eldiario.es, s’haja de portar avant.

De fet, des de l’equip de Govern no s’ha fet referència fins ara a l’estudi, que recomana una ampliació de la superilla de la Petxina als carrers del Palleter, Calixt III, Joan Llorens i Pare Rico, i altres de noves en els barris de la Roqueta (carrer del Convent de Jerusalem amb Matemàtic Marzal), la Gran Via (carrers de Borriana, Almirall Cadarso i Joaquim Costa), el Botànic (carrer de Borrull amb Montserrat), el Pla del Remei (carrers de Ciril Amorós, Isabel la Catòlica i Jordi Joan), Arrancapins (carrer de Salas Quiroga amb Marqués de Zanete) i Russafa (carrer del Literat Azorín amb Cuba, Sueca i Cadis).

“Hem pogut accedir a l’estudi que es va licitar amb l’anterior govern progressista, però que ha sigut visat amb l’actual, on consten una sèrie de conclusions que, lluny de la reversió que ha emprés Catalá arriscant-se a haver de pagar tres milions d’euros, proposen estendre la superilla de la Petxina i fer-la definitiva”, va dir la regidora Pérez.

És a dir, “que la senyora Catalá té una sèrie d’estudis que li marquen que la direcció correcta és fer aquestes transformacions urbanes que estan darrere que València fora escollida Capital Verda Europea, però ha decidit no sols ometre les seues conclusions, sinó actuar en sentit contrari”.

Pérez va afirmar que en aquest estudi, visat pels serveis municipals i elaborat per experts externs, es considera positiu per a la ciutat ampliar les zones per als vianants. En aquest sentit, va plantejar l’ampliació de la superilla de la Petxina en línia amb la reivindicació dels veïns i veïnes en compte de la reversió que ha executat Catalá i que ara pot costar a la ciutat una multa de fins a tres milions d’euros.

L’edil socialista va recordar que el PP no sols ha eliminat espai per als vianants, “sinó que ha generat més trànsit, perquè ara es produeix la cerca d’aparcament, com han pogut constatar els comerciants, els veïns i veïnes. I, damunt, tot això ha suposat l’amenaça que es retiren els fons europeus. Parlem de tres milions i mig, però és que a més ara sabem que hi ha un estudi que diu que aquesta superilla hauria d’ampliar-se. Per tant, la senyora Catalá hauria d’explicar per què va contracorrent del que demanen els veïns i veïnes. Per què va contracorrent del que demana Europa i per què va contracorrent del que li exigeix el Ministeri”.

En aquest sentit, va mostrar la seua sorpresa per l’actitud de Catalá després dels requeriments efectuats pel Ministeri de Mobilitat. “Se li exigeix que aclarisca què ha fet, perquè les normes són clares i l’Ajuntament les ha incomplides a pesar que les coneixia quan van acceptar els fons europeus. Un ara no pot sorprendre’s que el Ministeri li demane explicacions davant unes normes que estan marcades des del moment inicial. Més encara, qui ha de donar explicacions és l’Ajuntament de València quan fa modificacions sense haver-les manifestades amb anterioritat al Ministeri”, va dir.